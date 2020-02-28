Rusya'dan ilk açıklama: Türk birliklerinin olduğu yere saldırı düzenlemedik

Suriye'nin kuzeydoğundaki İdlib'deki 33 askerin şehit olmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus uçakları, Türk askerlerinin bulunduğu noktalarda hava saldırısı düzenlemedi" ifadesi yer aldı.

Moskova'dan yapılan açıklama şöyle: "Türkiye, askerlerinin Suriye’nin İdlib bölgesindeki varlığı konusunda Rusya’yı bilgilendirmedi Rus uçakları, Türk askerlerinin bulunduğu noktalarda hava saldırısı düzenlemedi"

Açıklama şöyle devam etti: "Rusya Ordusu, yaralanan Türk askerlerine ilişkin gelen bilgi üzerine Suriye Ordusu'nun ateşkes yapması için gerekli adımları attı. Saldırıda Rusya hava kuvvetleri yer almadı. Türk askerlerinin söz konusu bölgede olmamaları gerekiyordu."

Dün akşam saatlerinde İdlib'de 'rejim kuvvetleri' tarafından yapılan hava saldırısında 33 askerin şehit olduğu, Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından açıklandı.