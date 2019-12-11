Sağanak yağmur sürecek... Sıcaklık 15-18 derece

Sağanak yağmur, önümüzdeki günlerde de etkili olacak. Hava yarından itibaren hafta başına kadar sağanak yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 12-18 Aralık tarihleri arasında ülke soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın ve cuma parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, cumartesi parçalı zamanla çok bulutlu ve yağmurlu, pazar parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi ve diğer günler ise parçalı ve az bulutlu olacak.

SICAKLIK 15-18 DERECE

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 15 - 18 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar periyodun ilk yarısında kuzey ve doğu, ikinci yarısında ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.