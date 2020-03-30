  • BIST 88.170
  • Altın 342,639
  • Dolar 6,5793
  • Euro 7,2575
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün 5 pozitif vaka tespit edildi

» »
Bakan Pilli toplam 1177 test yapıldığını ve toplam saptanan pozitif vaka sayısının 69'a yükseldiğini belirtti.
Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün 5 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün yaptığı açıklamada 5 pozitif vakanın daha görüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün 74 kişiye test yapıldığını ve 5 pozitif vakanın tespit edildiğini aktardı.

Bakan Pilli toplam 1177 test yapıldığını ve toplam saptanan pozitif vaka sayısının 69'a yükseldiğini kaydetti.

Beş vakanın birinin Karpaz bölgesinde, iki kişinin  Lapta bölgesinde, iki kişinin ise Gönyeli'de olduğunu söyleyen Pilli, bu vakalarının içeride daha önce açıklanan pozitif vakalar ile yakın temaslı olduklarını açıkladı.  

Buna göre  Lefkoşa'da 9,  Gönyeli'de 2,   Girne'de 2,  Mağusa'da 3, Lapta 6, İskele Karpaz'da ise 14 pozitif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanı Pilli ayrıca 14 Mart 2020’den bu yana evde izole olanların 7 gün daha izole kalması gerektiğini, öksürük, ateş, nefes darlığı olanlar ise 1102 numaralı hatta başvurmaları gerektiğini söyledi. 

Pilli, 18 Mart 2020 otelde izole edilenlerin ise 14 gün sonunda testlerinin yapılacağını ve bir gün sonra evlerine gideceklerini ancak  evde 7 gün daha izole olmaları gerektiğini belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 1500 TL destek için açıklama30 Mart 2020 Pazartesi 15:09
  • 1500 TL için Bakanlık'tan açıklama30 Mart 2020 Pazartesi 15:05
  • Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden tüm halka ücretsiz online psikolojik destek30 Mart 2020 Pazartesi 14:41
  • TKP lideri Çakıcı:“Her kumarhaneden 1 milyon dolar alınmalı”30 Mart 2020 Pazartesi 14:15
  • Sağlık Bakanlığı’ndan ‘ evde 7 gün daha izole’ açıklaması30 Mart 2020 Pazartesi 14:07
  • Tatar: Hükümet salgına karşı başarılı30 Mart 2020 Pazartesi 12:49
  • Atakan:İngiltere’deki vatandaşlarımızdan gelen talepleri takip ediyoruz30 Mart 2020 Pazartesi 12:49
  • Pilli:İngiltere’den gelip merkezi karantinada olanlara 1 Nisan’da test yapılacak,14 günlük süre kesin değil, 22 güne uzatmak istiyoruz30 Mart 2020 Pazartesi 12:47
  • DP Milletvekili Denktaş: "zaman geçiyor ve geç kalıyoruz"30 Mart 2020 Pazartesi 12:46
  • KIB-TEK vezneleri çarşamba 08:00 ile 12:00 arası açık olacak30 Mart 2020 Pazartesi 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti