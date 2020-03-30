Sağlık Bakanı Açıkladı: Bugün 5 pozitif vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün yaptığı açıklamada 5 pozitif vakanın daha görüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Pilli, bugün 74 kişiye test yapıldığını ve 5 pozitif vakanın tespit edildiğini aktardı.

Bakan Pilli toplam 1177 test yapıldığını ve toplam saptanan pozitif vaka sayısının 69'a yükseldiğini kaydetti.

Beş vakanın birinin Karpaz bölgesinde, iki kişinin Lapta bölgesinde, iki kişinin ise Gönyeli'de olduğunu söyleyen Pilli, bu vakalarının içeride daha önce açıklanan pozitif vakalar ile yakın temaslı olduklarını açıkladı.

Buna göre Lefkoşa'da 9, Gönyeli'de 2, Girne'de 2, Mağusa'da 3, Lapta 6, İskele Karpaz'da ise 14 pozitif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanı Pilli ayrıca 14 Mart 2020’den bu yana evde izole olanların 7 gün daha izole kalması gerektiğini, öksürük, ateş, nefes darlığı olanlar ise 1102 numaralı hatta başvurmaları gerektiğini söyledi.

Pilli, 18 Mart 2020 otelde izole edilenlerin ise 14 gün sonunda testlerinin yapılacağını ve bir gün sonra evlerine gideceklerini ancak evde 7 gün daha izole olmaları gerektiğini belirtti.