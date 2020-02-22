Sağlık Bakanlığı hasta tedbir amaçlı karantinaya alındı

Sağlık Bakanlığı yetkilileri vakayı doğrulayarak hastanın tedbir amaçlı karantinaya alındığını ve zatürre teşhisi ile hastaneye yatırıldığını ifade etti.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa’da koronavirüsü şüphesiyle 74 yaşındaki G. E. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edileceğini belirterek tedbir amaçlı karantinaya alınacağını söyledi.
Bakan Pilli, hastaya ilk etepta zatüre teşhisi konulduğunu açıkladı.
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