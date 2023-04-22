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Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü

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Elon Musk'ın sosyal medya sitesini karlı hale getirme girişimi, doğrulama kontrolünün tüm anlamını yitirmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.
Sahte hesaplar ve kaos: Twitter Blue'nun ilk günü

Cuma, Twitter'ın doğrulanmış hesaplar için yeni politikalarının uygulandığı ilk tam gün oldu ve sonuçlar pek hoş olmadı.

Önceden doğrulanmış Twitter hesaplarından mavi onay işaretlerinin kaybolmaya başlamasından yirmi dört saat sonra, web sitesinde kaos hüküm sürdü.

Kimliğe bürünme ve yanlış bilgiler yaygınlaştı, çok az kişi ücretli hizmetlere kaydoldu.

 

Beyonce, Papa Francis ve Oprah Winfrey de dahil olmak üzere birçok yüksek profilli Twitter kullanıcısı ve ünlü doğrulama durumlarını kaybetti.

Yasaklandıktan sonra platforma dönmesine izin verildiğinden beri tweet atmayan Başkan Donald Trump da doğrulanma işareti alamadı.

Basketbol yıldızı LeBron James, yazar Stephen King ve Star Trek'ten William Shatner dahil olmak üzere bazı ünlü kullanıcılar Twitter Blue'ya katılmayacaklarına dair söz verdi. 

"Mavi tik" artık ücretli

Twitter'da Musk dönemindeki en büyük değişikliklerden biri "onaylı hesap" anlamına gelen mavi tik rozetinin ücretli hale getirilmesi oldu.

Musk, ücret gerektiren "Twitter Blue" üyesi olmayan kullanıcıların artık bu özelliği kullanamayacağını ve paylaşımların artık daha az dolaşıma gireceğini açıkladı.

Twitter Blue, her ülkede değişiklik gösterse de ortalama aylık 8 dolar gibi ücretle satın alınırken bu durum hesapların güvenilirliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Beyaz Saray'ın aralarında bulunduğu çok sayıda kamu ve medya kuruluşuyla milyonlarca takipçisi bulunan ünlü isimler, Twitter'ın "mavi tik" uygulaması için ödeme yapmayı kabul etmiyor.

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