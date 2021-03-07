Salgına kısa bir mola: 1300 ‘kobay’ araştırma için DJ performansı eşliğinde eğlendi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bilimsel bir araştırma için kobay olmayı kabul eden dans müziği severler Covid-19 kısıtlamalarına kısa bir mola vererek bir yıl aranın ardından DJ performansı eşliğinde dans etmenin tadını çıkardı.

1300 kişi kentin en büyük konser salonu ZiggoDome’da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Konser ve performans mekanlarının güvenli bir şekilde nasıl yeniden açılabileceğinin araştırıldığı proje için katılımcıların DJ’lerin çaldığı müzik eşliğinde eğlendiği mekanda taktıkları bir cihaz aracılığıyla hareketleri ve temasları izlendi.

Katılımcılarda etkinlikten 48 saat önce negatif corona testi şartı arandı ve etkinlikten beş gün sonra bir kez daha test yaptırmaları istendi.

Altı gruba ayrılan katılımcılara sosyal mesafe, hareket özgürlüğü, maske kullanımı gibi konularda farklı direktifler verildi.

Etkinlik sonrası elde edilecek veriler hükümetin Covid-19 kısıtlamalarını gevşetme politikalarını belirlerken kullanılacak.

Böylece özel önlemler belirlenerek önümüzdeki aylarda bu tür mekanların yarı kapasiteyle açılması amaçlanıyor.