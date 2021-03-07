  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Salgına kısa bir mola: 1300 ‘kobay’ araştırma için DJ performansı eşliğinde eğlendi

» »
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bilimsel bir araştırma için kobay olmayı kabul eden dans müziği severler Covid-19 kısıtlamalarına kısa bir mola vererek bir yıl aranın ardından DJ performansı eşliğinde dans etmenin tadını çıkardı.
Salgına kısa bir mola: 1300 ‘kobay’ araştırma için DJ performansı eşliğinde eğlendi

1300 kişi kentin en büyük konser salonu ZiggoDome’da düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

Konser ve performans mekanlarının güvenli bir şekilde nasıl yeniden açılabileceğinin araştırıldığı proje için katılımcıların DJ’lerin çaldığı müzik eşliğinde eğlendiği mekanda taktıkları bir cihaz aracılığıyla hareketleri ve temasları izlendi.

Katılımcılarda etkinlikten 48 saat önce negatif corona testi şartı arandı ve etkinlikten beş gün sonra bir kez daha test yaptırmaları istendi.

Altı gruba ayrılan katılımcılara sosyal mesafe, hareket özgürlüğü, maske kullanımı gibi konularda farklı direktifler verildi.

Etkinlik sonrası elde edilecek veriler hükümetin Covid-19 kısıtlamalarını gevşetme politikalarını belirlerken kullanılacak.

Böylece özel önlemler belirlenerek önümüzdeki aylarda bu tür mekanların yarı kapasiteyle açılması amaçlanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanser Araştırma Vakfı’nın Orkide Yürüyüşü Bu Yıl Onlıne Yapılıyor05 Mart 2021 Cuma 12:23
  • Space-X’in Türk mühendisi Altan: Aç kaldık, köle gibi çalıştık, greve gittik04 Mart 2021 Perşembe 22:40
  • Ömründe en az 100 sigara içmiş olanlara aşı önceliği04 Mart 2021 Perşembe 21:45
  • Reynmen hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 4 yıla kadar hapis istemi04 Mart 2021 Perşembe 21:35
  • Midesinde uyuşturucu kapsülü patladı04 Mart 2021 Perşembe 21:17
  • Whatsapp’a yeni özellik: Masaüstünde görüntülü ve sesli arama04 Mart 2021 Perşembe 21:06
  • Dünyadaki Covid-19 ölümlerinin yüzde 90’ı obezite oranları yüksek ülkelerde04 Mart 2021 Perşembe 20:35
  • Ersoy:55 tilkinin kürkünden üretilen palto aldı04 Mart 2021 Perşembe 18:27
  • Akdeniz Fokunun Daha Önce Bilinmeyen Üreme Alanı Kuzey Kıbrıs’ta Keşfedildi04 Mart 2021 Perşembe 14:45
  • Havayolu şirketinden ‘gizemli uçuş’ kampanyası:Uçağın nereye ineceğini bilmeyeceksiniz03 Mart 2021 Çarşamba 23:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti