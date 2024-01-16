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Sam Altman duyurdu: ChatGPT video üretebilecek

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ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'de CEO Sam Altman, önümüzdeki bir ya da iki yıl içerisinde yapay zeka robotunun video oluşturma özelliğine sahip olacağını söyledi.
Sam Altman duyurdu: ChatGPT video üretebilecek

ChatGPT önümüzdeki 2 yıl içerisinde önemli bir özellikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

ALTMAN MÜJDEYİ VERDİ

Unconfuse Me podcast'inde Bill Gates'e konuşan OpenAI CEO'su Sam Altman, önümüzdeki iki yıl içerisinde ChatGPT ve modellerinin metin, görüntü ve ses üretiminin yanısıra video üretebileceğini de söyledi.

DALL-E'YE BENZER ÇİZGİDE ÇALIŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

OpenAI patronu bunun nasıl çalışacağı veya neye benzeyeceği konusunda çok fazla ayrıntıya girmese de, ChatGPT'nin (DALL-E aracılığıyla) halihazırda sunduğu görüntü oluşturma yeteneklerine benzer çizgide çalışacağı tahmin ediliyor.

Halihazırda ChatGPT Plus aboneleri DALL-E aracılığıyla metinden komut vererek diledikleri görseli yapay zeka yardımıyla oluşturabiliyor.

ChatGPT'nin video üretme özelliğinin de buna benzer şekilde olması beklenirken, "deepfake" yani aldatıcı videolar kötü amaçlar için de kullanılabilir.

YAPAY ZEKA TARAFINDAN ÜRETİLENLERİ AYIRT ETMEK ZOR

Yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin tespit edilmesi gittikçe zorlaşıyor.

ABD'de 2024 seçimleri yaklaşırken politikacıların aslında söylemedikleri bir şeyi söylediklerini göstererek "deepfake" videolar sayesinde karalama kampanyaları da yaklaşan tehlikeler arasında.  

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