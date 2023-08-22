  • BIST 7766.63
  • Altın 1659.049
  • Dolar 27.1935
  • Euro 29.5815
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

“Şampiyon Melekler Çocuk Parkı”

» »
Sağlık Bakanlığı Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan çocuk parkına “Şampiyon Melekler Çocuk Parkı” ismi verildi.
“Şampiyon Melekler Çocuk Parkı”

Sağlık Bakanlığı Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan çocuk parkına “Şampiyon Melekler Çocuk Parkı” ismi verildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, park bahçesinde basına açıklama yaptı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya konuşmasında, 6 Şubat depreminde kaybedilen canlarının adının yaşatılması için Acil Durum Hastanesi bahçesine yapılan çocuk parkına “Şampiyon Melekler Çocuk Parkı” ismi verildiğini söyledi.

Karakaya, “6 Şubat depreminde kaybettiğimiz canlarımız bizim herşeyimizdi, çocuk hastanesine şampiyon meleklerimizin adlarının yaşatılması için yapılan park için buradayız, bu parkın yapımında proje aşamasından gerçekleştirme aşamasına gelinmesinde yardımcı olan, destek olan herkese Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ve tüm aileler adına teşekkür ediyoruz. Şampiyonlarımızın adı bir ömür boyu yaşayacaktır yaşatılacaktır. Onların azmi, pes etmemesi tüm çocuklara buraya gelen herkese örnek olacaktır. Şampiyonlarımız hiçbir zaman ölmeyecektir bizimle yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner de konuşmasında, kelimelerin yetersiz kaldığı anlardan birini yaşadıklarını ifade etti. 

Uçaner, “Buradaki amacımız İsias’ın ortak davamız olduğunun üzerinde durmak, hayatını kaybeden meleklerimizin isminin tüm adada var olan başka noktalarda olduğu gibi burada da yaşatılması için katkı koymaktı. Küçük bir park alanında şampiyon melekler isminin Sağlık Bakanlığı bünyesinde Acil Durum Hastanesi içerisinde yaşatmaktır” dedi.

Uçaner, park alanında şampiyon meleklerin yaşatılması için fikir veren Dr. Çağın Ozankaya, Gönyeli-Alayköy Belediyesi ve İş insanı Mehmet Eziç ve emek veren herkese teşekkür ettiğini belirtti. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar da konuşmasında, çocukların hatıralarını yaşatmanın görevleri olduğunu söyledi.

Oygar, “Ailelerle, dernekle birlikte kendim ve bakanlığım adına söz veriyorum ömrüm boyunca bunun için mücadele edeceğim. Kişisel olarak da adalet savaşlarında yapabileceğim birşey varsa yapacağım. Kalıcı şeyler yapmak için hepimiz birlik olmalıyız. Bu düşünceyi ortaya çıkaran ve bu işe emek koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan ise konuşmasında, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşların ve çocukların anısını yaşatmanın önemine dikkati çekti.

Özyılkan, “Şampiyon Meleklerin isimlerini yaşatmak için ve onların adına mücadele etmek için hepimizin bu konuda gereken adımı atacağına inanıyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yargı karar verdi: Michael Jackson hakkındaki taciz davaları yeniden açılabilir19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:48
  • Dijital nefret dili çocukları da etkiliyor18 Ağustos 2023 Cuma 10:38
  • Erkeğe şiddet.. Britney Spears hakkında şaşkına çeviren iddia: Eşini aldatmış ve dövmüş18 Ağustos 2023 Cuma 10:15
  • İdealize edilmiş beden ölçüleri Barbie Sendromu'na yol açabilir18 Ağustos 2023 Cuma 09:59
  • İnsan Hakları Platformu: Cezaevi Bağımsız, Özerk ve Uzman Kişilerce Denetlenmeli18 Ağustos 2023 Cuma 09:52
  • Doğuştan en zeki ve en sadık 3 burç belli oldu17 Ağustos 2023 Perşembe 11:29
  • Fransa, patates kızartması şampiyonasına ev sahipliği yapacak16 Ağustos 2023 Çarşamba 20:17
  • Madonna, hastalığının ardından ertelenen dünya turnesinin yeni tarihlerini açıkladı16 Ağustos 2023 Çarşamba 08:58
  • Balık hafızası kıymete bindi15 Ağustos 2023 Salı 18:12
  • Sürdürülebilirlik üzerine çalışan beş sivil toplum örgütü15 Ağustos 2023 Salı 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti