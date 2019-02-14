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Santrale yıldırım düştü!

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Santrale yıldırım düştü!
Santrale yıldırım düştü!

Geçitkale Elektrik Santrali’ne bu sabah saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle santralde yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Güne kötü başladık. Bu sabah saat 06.30 civarında Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düştü, santralde yangın çıktı.

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Geçitkale Belediyesi, Geçitkale İtfaiyesi ve Elektrik Kurumu’nun müdahalesiyle olası daha büyük bir tehlike bertaraf edildi. Tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ederim…” dedi. Öte yandan edinilen bilgiye göre, Geçitkale ve bölge köyleri, santralin devre dışı kalmasıyla elektriksiz kaldı

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