Sarah Jessica Parker, çıplak sahnelerde neden yer almadığını açıkladı

New York’ta yaşayan dört kadının hayatları etrafında dönen efsane dizinin altı sezonu, bir spin-off’u ve birden fazla filmi çekilmişti.

Bunların hepsinde Parker, canlandırdığı ‘Carrie Bradshaw’ rolüyle kısa sürede büyük beğeni kazandı.

Parker, dizi için kendisine teklif geldiğinde çıplak olmama şartı koştuğunu açıkladı.

The Howard Stern Show’a konuşan Parker, dizide yer alabilecek herhangi bir çıplak sahnede yer almak istemediğini bu yüzden dizinin yaratıcısı Darren Starr’a rahatsızlığını en başında dile getirdiğini söyledi:

“Senaryonun gerçekten ilginç, heyecan verici ve farklı olduğunu düşündüm, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Darren Star’a endişelendiğimi söylediğim tek şey çıplaklık konusunda kendimi rahat hissetmediğimdi ve pilot bölümde olmasa bile çıplaklığın dizinin bir parçası olacağından şüpheleniyordum. ‘O zaman yapma… başka oyuncularımız da olacak, eğer kendilerini rahat hissederlerse yapacaklar ama sen yapmak zorunda değilsin’ dedi.”

Çıplak sahne istememesinin nedeninin utangaçlık olduğunu belirten Parker, bunun bir ahlak meselesi olmadığının altını çizdi: