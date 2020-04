Şarkıcı Aynur Aydın "kendisini öldü sanan" sütyenleriyle düet yaptı

Yeni tip Koronavirüs salgınından dolayı evinde olan şarkıcı Aynur Aydın, günlerdir takmadığını söylediği sütyenleriyle bu kez de düet yaptı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Aynur Aydın, Koronavirüs izolasyonuna dair paylaşımda bulundu. İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yapan şarkıcı, karantinada olduğu günlerde bir sütyen paylaşımı daha yaptı.

Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" diyerek gündeme gelen 34 yaşındaki Aydın, Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" demişti.

Bu kez de sütyenlerini sıra dizen şarkıcı, Adele'in 'Someone like you' şarksını seslendirirken sütyenlerine de mikrofon uzattı.

Şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasında girdi.