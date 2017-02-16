Savcılık yasadışılığa dur dedi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, yasama ve yürütmeden sorumlu Mecliste yasa dışı uygulamalara Başsavcılık vermiş olduğu görüş ile dur denilmesi gerektiğini belirtti.

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Başsavcılık vermiş olduğu görüşte, 49/2015 Sayılı yasanın aksine, Meclis Kürsüsünden Bağımsız Milletvekili olmalarına rağmen, bir parti adına konuşan. Bir başka partinin MYK toplantılarına katılıp görüş verip icraatta bulunan. Parti kurma teşebbüsünde bulunan, Milletvekillerinin yasanın aksine icraatta bulunduklarını, bunun yasaya aykırı olduğunu ve yapılmaması gerektiğini belirtti.

BAŞSAVCILIK BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİNİN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

Meclis Başkanı Sibel Siber’in, 27 Ocak, 2017 tarihli, MGS 0.00 14/01/ 17-121 sayılı yazı ile partisinden istifa eden bir Milletvekilinin, Anayasa ve Siyasal Partiler kuralları tahtında değerlendirilmesi ve ‘Bağımsız Milletvekilliğinin anlamı hakkında görüş istediği Başsavcılıktan, Meclis Başkanına yanıt verildi.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ HERHANGİ BİR PARTİYE ÜYE OLMAYANDIR

Başsavcı Yardımcı Muavini Behiç Öztürk imzalı yazıda, Türk Dil Kurumunca, kabul edilen lugatı anlamında baktığımızda kelime anlamının davranışlarını, tutumunu, girişimlerin herhangi bir gücü etkisinde kalmadan düzenleyebilen. Hür, özgür, özerk, müstakil, Milletvekilleri açısından ise herhangi bir kuruluşa, partiye üye olmayan kimse şeklinde tarif edildiği. Ayrıca, herhangi bir partinin adayı olmadan, seçilen kişinin de Bağımsız Milletvekili olduğu görülmektedir denildi.

Behiç Öztürk, Meclis Başkanlığına gönderdiği yazısında, yukarıdaki hususlar dikkate alındığında, Bağımsız Milletvekilinin, herhangi bir kuruluş veya partiye üye olmayan Milletvekili şeklinde yorumlanması gerekir kanaatindeyim dediği gözlemlendi.

YASAMA DÖNEMİ TAMAMLANINCAYA KADAR BİR PARTİ KURULUŞUNDA YER ALAMAZ

Behiç Öztürk, Meclis Başkanı Sibel Siber’e atıfta bulunduğu yazısında yaptığı açıklamada özetle, 49/2015 sayılı Yasanın 25’nci maddesi açıktır. 25’nci madde açısından Yasanın, lafzının ve ruhunun, bir partiden Milletvekili seçildikten sonra, Yasama Dönemi tamamlanmazdan önce, partisinden istifa eden veya kesin olarak, partiden çıkartılma cezası ile cezalandırılan Milletvekilinin, Yasama Dönemi sona ermeden veya yasama dönemi tamamlanıncaya kadar yeni bir partinin kuruluşunda yer alamaz dedi.

MECLİS KÜRSÜSÜNDEN KONUŞAMAZ VE O PARTİ ADINA BULUNAMAZ

Bağımsız Milletvekilinin, yapılacak herhangi bir seçimde, siyasal bir partiden, aday olabilmek için konu partiye üye olabilmek veya yeni bir partinin kuruluşunda yer alarak, konu partiden aday olabilmek istisnaları hariç. O yasama dönemi tamamlanıncaya kadar, yeni bir partinin kuruluşunda, yer alamayacağını belirten Behiç Öztürk, Mecliste temas edilen veya edilmeyen, bir partiye üye olamayacağını. Bağımsız kalacağını. Meclis çalışmalarında ve/veya Meclis Kürsüsüne bir parti adına bulunamayacağını veya konuşamayacağını dile getirdi.