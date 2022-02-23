SBC Boru 16 Yaş Altı Tenis Ligi Şampiyonu GMBTK…

KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi Federasyon kortlarında gerçekleşen çok çekişmeli ve zevkli final karşılaşmaları sonunda şampiyon Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oldu.

2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi oynanan final karşılaşmasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü - Pakan Spor Kulübü Derneği karşısında 4-3 lük skorla kazanarak şampiyonluğa ulaştı. KKTF 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Ligi final maçı ardından düzenlenen ödül töreni ile tamamlandı.

2022 SBC BORU 16 YAŞ ALTI TENİS LİGİ FİNAL MAÇ SONUÇLARI:

GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4 - 3 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

0 TEK KIZLAR 2

2 TEK ERKEKLER 0

1 ÇİFT KIZLAR 0

1 ÇİFT ERKEKLER 0

0 KARIŞIK ÇİFTLER 1