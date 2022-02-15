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SBC Boru Tenis Liginde Yarı Final Ve Final Heyecanı

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SBC Boru Tenis Liginde Yarı Final Ve Final Heyecanı
SBC Boru Tenis Liginde Yarı Final Ve Final Heyecanı

KKTF tarafından düzenlenen 2022 SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde çekişmeli ve zevkli grup karşılaşmalarının tamamlanması ile yarı final ve final heyecanı başlıyor.


SBC BORU 16 yaş altı tenis liginde oynanan grup karşılaşmalarını yenilgisiz ve lider tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü finale yükselirken, 2. sırada yer alan Pakan Spor Kulübü Derneği ile ligi 3. sırada tamamlayan Girne Belediyesi Tenis Kulübü arasında KKTF kortlarında oynanacak yarı final karşılaşması ile devam ediyor.


SBC BORU 16 Yaş Altı Tenis Liginde oynanan son grup maçında alınan sonuçlar ile yarı final ve final maç programı şu şekilde;

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MAÇ SONUÇLARI:


GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 4-3 PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

1 TEK KIZLAR 1
1 TEK ERKEKLER 1
0 ÇİFT KIZLAR 1
1 ÇİFT ERKEKLER 0
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0

GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – BYE

2022 SBC BORU 16 YAŞ ALTI LİG MAÇ PROGRAMI:


21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ – YARI FİNAL (KKTF kortları) Saat 15:00
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ

22 ŞUBAT 2022 SALI – FİNAL (KKTF kortları) Saat 15:00
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ – (PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ - GİRNE
BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ galibi)

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