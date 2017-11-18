Seçmen sayısında, 4 yılda 14 bin kişilik artış

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Ocak 2018’de yapılacak “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde 6 ilçenin nüfusunu ve çıkaracağı milletvekili sayılarını açıkladı.

Detay Gazetesi

“YARISINI 18 YAŞINI DOLDURANLAR OLUŞTURUYOR”

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, kesinleşmemiş rakamlara göre bir önceki seçim bazında seçmen sayısında yaklaşık 14 bin artış olduğunu, bunun yaklaşık yarısını 18 yaşını dolduranların oluşturduğunu kaydetti.

8 PARTİDEN YANLIZCA 3’Ü ADAYLARINI BELİRLEDİ

Siyasi Partiler ise seçim hazırlıkları çerçevesinde aday belirlemeye odaklandı. Bugün itibarıyla seçime katılacağını açıklayan 8 partiden yalnızca üçü adaylarını belirledi. Hükümetin büyük ortağı UBP ile ana muhalefet partisi CTP ise adaylarını bu akşam belirleyecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Ocak 2018’de yapılacak “Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde 6 ilçenin nüfusunu ve çıkaracağı milletvekili sayılarını açıkladı.

YSK yaptığı yazılı açıklamada, 6 ilçenin 230 bin 747 nüfusu olduğunu belirterek, 50 milletvekilinin dağılımını duyurdu.

Buna göre, ilçe nüfusları ve çıkaracağı milletvekili sayıları şöyle;

“Lefkoşa, nüfus 73 bin 869, milletvekili sayısı 16; Gazimağusa nüfus 59 bin 536, milletvekili sayısı 13; Girne nüfus 46 bin 889 milletvekili sayısı 10; İskele nüfus 24 bin 596 milletvekili sayısı 5; Güzelyurt nüfus 17 bin 416 milletvekili sayısı 4; Lefke nüfus 8 bin 441 milletvekili sayısı 2.”

“ASKI ÖNCESİ SEÇMEN SAYISI 188 BİN 668”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, askı öncesi seçmen sayısının 188 bin 668 olduğunu açıkladı.

BRT’nin “17. Saat” programına telefonla bağlanan Şefik, 6 ilçede toplam nüfusun 230 bin 747, seçmen sayısının ise 188 bin 668 olduğunu bildirdi.

Şefik, kesinleşmemiş rakamlara göre bir önceki seçim bazında seçmen sayısında yaklaşık 14 bin artış olduğunu, bunun yaklaşık yarısını 18 yaşını dolduranların oluşturduğunu da kaydetti.

28 Temmuz 2013 tarihinde yapılan seçimlerde 670 seçim sandığı bulunan KKTC’de, kayıtlı 172 bin 803 seçmen bulunuyordu.

YSK Başkanı Şefik, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) bu akşam yapılacak ön seçimlerde personel görevlendireceklerini de yineledi. Şefik, UBP’de yapılacak seçimde 2’şer gruptan toplam 40 YSK personelinin görev yapacağını; CTP’de elektronik oylama yapılacağı için bu rakamın 6 civarında olduğunu ekledi.

8 PARTİDEN YANLIZCA 3’Ü ADAYLARINI BELİRLEDİ

Siyasi Partiler ise seçim hazırlıkları çerçevesinde aday belirlemeye odaklandı. Bugün itibarıyla seçime katılacağını açıklayan 8 partiden yalnızca üçü adaylarını belirledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 7 Ocak seçimlerindeki aday listesi ve sıralamasını belirlemek için bu akşam ön seçime gidecek.

Ulusal Birlik Partisi’nin adaylarını belirleyeceği kurultay saat 08.00’de Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda, Cumhuriyetçi Türk Partisi ise saat 09.00’da YDÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz, bugün yapılacak kurultayda 65 aday adayının, aday listesine girmek için yarışacağını söyledi. Oğuz, Ulusal Birlik Partisi’nin 7 adayını ise kontenjan ile belirlendiğini kaydetti.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ise bu akşam yapılacak olan kurultayda, 53 aday adayının, ön seçime gireceğini, ön seçim sonucunda aday liste ve sıralamasının belirleneceğini kaydetti. Sorakın, CTP listesindeki genel başkan dahil 10 kişinin konetnjanla belirlendiğini kaydetti.

DP’DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Demokrat Parti’de de (DP) aday adayları belirlendi; ancak kesin aday listesi için çalışmalar devam ediyor.

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği açıklamasında, aday belirleme çalışmaları çerçevesinde dünakşam Parti Meclisi’nin toplanarak aday belirleme yöntemine karar vereceğini kaydetmişti.

Özcafer, Tüzük gereği 10 kontenjan kullanılacağını, kontenjanların bölgelere göre belirlenmesini ise Genel Başkan’ın yapacağını belirtti.

TDP KESİNLEŞTİRİYOR

TDP’de ise aday adayı başvuru süreci geçtiğimiz gün sona erdi. TDP Genel Sekreteri Asım İdris, başvuru süresinin dolmasının ardından MYK‘nın toplanacağını ve genel değerlendirmenin ardından aday adayı listesinin kesinleşeceğini söyledi.

Aday listesi ve sıralamasının 26 Kasım’da yapılacak kurultayda belirleneceğini ifade eden Asım İdris, şu ana kadar 55 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu ifade etti. İdris, 50 kişilik aday listesinin 9’unun kontenjanlarla belirlendiğini de kaydetti.

TKP VE BKP DE ADAYLARINI BELİRLEDİ

TKP Yeni Güçler ile BKP’nin oluşturduğu Değişim ve Kurtuluş İttifakı, Perşembe akşamı düzenlediği “ Değişim ve Kurtuluş Şöleni ” ile 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri milletvekili adaylarını yaptığı ön seçimle belirledi.

YDÜ Kütüphane Salonunda gerçekleşen şölende yapılan konuşmalar sonrası Sami Dayıoğlu başkanlığında oluşturulan sandık kurulunun ve YSK tarafından görevlendirilen memurlar eşliğinde, 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinde Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler’den milletvekili adaylarının tespiti ve sıralamaların yapılacağı seçime gidildi. Aday sıralamasının yapıldığı oylama ve sayım işlemi sabah saatlerine kadar sürdü. Yapılan sayım sonrasında Değişim ve Kurtuluş İttifakının kontenjan ve tüm adayların listesi aşağıdaki gibidir.

LEFKOŞA ADAYLARI

1. Dr.MEHMET ÇAKICI

2. İZZET İZCAN

3.TÖZÜN TUNALI

4.FAHRİ ONBAŞI

5.Av. SEDA OKGÜL

6.MEHMET DAVULCU

7.SEVAL OYALTAN

8.REŞAT SOYLUKAL

9.KEMAL YALKIN AYKUTLU

10.FATMA ALÇICIOĞLU

11.BAHİRE KOREL

12.HEDİYE YİĞİTER

13.AYŞE CAN

14.YUSUF AKAMA

15.AHMET AVANO

16.UĞUR BARANİ

MAĞUSA ADAYLARI

1.SONAY ADEM

2.MUSTAFA EMİROĞLULARI

3.TAMER KARAKAŞLI

4.AHMET İŞBECEREN

5.ALİ GÜLLE

6.BAKİYE LORD

7.CAFER KOÇAK

8.DR. EMİR GÜL

9.HATİCE SERPİL ÇAĞANSEL

10.BAHADIR CEVHER

11.İBRAHİM KORHAN

12.HİBETİ EVGİNEL

13.UMUT KADI

GİRNE ADAYLARI

1.SALİH SONÜSTÜN

2.SERAL ÇETİNDAL

3.SEVDA MELEK BULUT

4.ERTUĞRUL BİLDAĞ

5.ELİF GÜMÜŞMADEN

6.HÜSEYİN HAKANSOY

7.ALİ KUTLUER

8.MEYREM KARAAZİZ

9.YURDAER GARİP

10.GÜLLER KARAMALLİ

İSKELE ADAYLARI

1. MUSTAFATARHAN

2. ALİ ŞAMALİ

3. MEHMET TAŞ

4. ESMA KIZIL

5. HÜSEYİN BEYAZ

GÜZELYURT ADAYLARI

1. ZÜHAL KORELİ

2. EMİN TAŞKER

3. İPEK ÖZSOY

4. ÜMRAL VOLKAN

LEFKE ADAYLARI

1. ALİ ÜNCÜ

2. HASAN İZZET DİNÇOĞLU

HP’DE ADAYLAR HAZIR

Halkın Partisi aday belirleme sürecini tamamladı. Parti Genel Sekreteri Tolga Artakan, Parti Meclisi’nin 13 Kasım’da yaptığı toplantıda 92 aday adayı arasından 50 kişilik aday listesini belirlediğini söyledi.

Atakan, HP’nin kontenjanla aday belirlemediğini tüm aday adaylarının parti meclisi seçiminden geçtiğini kaydetti.

YDP PAZARTESİ BELİRLEYECEK

Yeniden Doğuş Partisi ise milletvekili adaylarını 20 Kasım Pazartesi günü belirleyecek.

BRT muhabirinin Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı’dan aldığı bilgiye göre, YDP 19 Kasım Pazar günü Tüzük Kongresi yapacak ve aday belirleme yetkisini bir defaya mahsus Parti Meclisi’ne verecek.

20 Kasım Pazartesi günü de Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi toplanarak milletvekili adaylarını belirleyecek ve sıralamalarını yapacak.

Erhan Arıklı, 10 kontenjanın nasıl kullanılacağına Parti Meclisi’nin karar vereceğini söyledi. Arıklı, milletvekilliği adaylığı için YDP’ye 62 başvuru yapıldığını da kaydetti.

MDP 25 KASIM’DA DUYURACAK

Milliyetçi Demokrasi Partisi de, 7 Ocak 2018’de yapılacak milletvekili erken genel seçimlerinde yarışacak adaylarını 25 Kasım’da kamuoyuna duyuracak.

MDP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Mert Coşkun’dan alınan bilgiye göre, parti tüzüğü uyarınca milletvekili adayları Parti Meclisi tarafından belirlenecek.

Hüseyin Mert Coşkun, milletvekili adaylığı için Milliyetçi Demokrasi Partisi’ne 50’yi aşkın başvuru olduğunu belirtti.

“ASKI ÖNCESİ SEÇMEN SAYISI 188 BİN 668”

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, askı öncesi seçmen sayısının 188 bin 668 olduğunu açıkladı.

BRT’nin “17. Saat” programına telefonla bağlanan Şefik, 6 ilçede toplam nüfusun 230 bin 747, seçmen sayısının ise 188 bin 668 olduğunu bildirdi.

Şefik, kesinleşmemiş rakamlara göre bir önceki seçim bazında seçmen sayısında yaklaşık 14 bin artış olduğunu, bunun yaklaşık yarısını 18 yaşını dolduranların oluşturduğunu da kaydetti.

YSK Başkanı Şefik, Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) yarın yapılacak ön seçimlerde personel görevlendireceklerini de yineledi. Şefik, UBP’de yapılacak seçimde 2’şer gruptan toplam 40 YSK personelinin görev yapacağını; CTP’de elektronik oylama yapılacağı için bu rakamın 6 civarında olduğunu ekledi.