  • BIST 8010.14
  • Altın 1974.871
  • Dolar 30.2569
  • Euro 33.0416
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKANetanyahu şartları reddettikten sonra Hamas, rehinelerin evlerine dönme "ihtimali yok" dedi

Şeker hastalarının hayatında devrim yaratacak buluş

» »
Norveç ve Avustralya'dan iki üniversitenin ortak çalışması insülin iğnelerini tarihe karıştırabilir.
Şeker hastalarının hayatında devrim yaratacak buluş

Sidney Üniversitesi ve Norveç Arktik Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı çalışma neticesinde yenilebilir insülin geliştirdi.

Bilimsel dergi Nature Nanotechnology'de yayımlanan araştırmaya göre yenilebilir insülin, kapsül formunda ya da bir parça çikolatanın içine gözle görülemeyecek nano-taşıyıcılar yoluyla yerleştirilerek vücuda alınabilecek.

Araştırmaya katılan isimlerden biri olan Arktik Üniversitesi'nden Profesör Peter McCourt, "İnsülini bu şekilde almak daha doğru çünkü vücudun acil şekilde insüline ihtiyaç duyan bölgelerine maddeyi hızlıca ulaştırmak mümkün oluyor. Şırıngayla alınan insülin tüm vücuda yayılıyor ve istenmeyen yan etkilere neden olabiliyor" diye konuştu.

Günümüzde birçok ilaç ağız yoluyla alınsa da diyabet hastaları şu ana kadar insülini vücutlarına enjekte etmek zorunda kaldılar.

McCourt, bu problemin nedeninin nano-taşıyıcılarla vücuda alınan insülinin midede parçalanması ve dolayısıyla vücudun ihtiyaç duyduğu bölgelere ulaşamaması olduğunu söyledi.

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlarsa bu problemi ortadan kaldırıyor.

McCourt, "İnsülinin mide asidi ve sindirim enzimleriyle parçalanmasını önleyecek bir kaplayıcı geliştirdik. Böylece insülin, gitmesi gereken yer olan karaciğere yapısı bozulmadan ulaşabiliyor" diye konuştu.

Geliştirilen kaplayıcının, sadece kan şekeri yükseldiğinde aktif hale gelen enzimler tarafından karaciğerde parçalandığı ifade edildi.

"KAN ŞEKERİ DÜŞÜKSE, İNSÜLİN SALGILANMIYOR"

Araştırmaya öncülük eden isimlerden biri olan Sidney Üniversitesi'nden Nicholas J. Hunt, "Bu, kan şekeri yükseldiğinde karaciğerden hızlıca insülin salgılanması anlamına geliyor. Daha da önemlisi kan şekeri düşükse, insülin salgılanmıyor" dedi.

Ağız yoluyla alınabilen yeni insülinin ilk olarak solucanlar, fareler ve sıçanlarda denendiği ardından babunlarla da bir test yapıldığı aktarıldı.

Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlarsa bu problemi ortadan kaldırıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 belirtileri her yeni varyantla birlikte nasıl değişti?15 Ocak 2024 Pazartesi 09:11
  • Artan grip vakalarına karşı uzmanlardan tedbir çağrısı12 Ocak 2024 Cuma 20:07
  • Yoğun bakım üniteleri neden dolu; doktorlar mevcut salgın için ne diyor, neler öneriyor?12 Ocak 2024 Cuma 10:41
  • Pet şişedeki su insan sağlığı için tehlikeli binlerce nanoplastik içeriyor09 Ocak 2024 Salı 21:11
  • Kemoterapiye alternatif kanser tedavisi bulundu08 Ocak 2024 Pazartesi 21:26
  • Sağlıklı uyku düzeni çocukların öğrenme becerisini hızlandırıyor02 Ocak 2024 Salı 22:10
  • Dinçyürek:" 2024 yılında Nalbantoğlu Hastanesi güçlendirilecek" 28 Aralık 2023 Perşembe 16:20
  • 'Pandeminin en yoğun dönemlerindeki kadar salgın var'25 Aralık 2023 Pazartesi 17:12
  • Çocuklarda kışla birlikte RSV vakaları arttı23 Aralık 2023 Cumartesi 13:54
  • Kış mevsiminde sinüzit hastalığı artıyor21 Aralık 2023 Perşembe 20:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti