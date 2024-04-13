Selanik’te Elis rüzgarı esti..

KKTC’yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden profesyonel dansçı Elis Sermaye, Selanik’te her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 25 ülkeden yüzlerce yarışmacının katıldığı Thessaloniki Dance Festivali’nde büyük başarılar elde etti.

KKTC’yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden profesyonel dansçı Elis Sermaye, Selanik’te her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve yaklaşık 25 ülkeden yüzlerce yarışmacının katıldığı Thessaloniki Dance Festivali’nde büyük başarılar elde etti.

2024 Yılı organizasyon ve yarışma planlamasında ikinci organizasyondan da anlının akıyla çıkıp, çalışmalarının karşılığını alan Sermaye, planlanmış 9 uluslararası yarışmanın ikincisini tamamladı.

Yıl sonuna kadar, 7 ülkede farklı organizasyonlarda boy gösterecek olan Sermaye, çalışmalarını haftanın 6 günü, günde 2 saat çalışarak hazırlanmaya devam ediyor.