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Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu

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Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu
Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası Şampiyonu Engin Portakalcıoğlu

Golf Federasyonu organizasyonu ile sezonun ilk turnuvası Seniha-Niyazi Öztoprak Golf Turnuvası CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında gerçekleşti.

Stableford formatında 18 çukur olarak oynanan ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oyuncuların ekstra vuruş haklarının belirlendiği turnuvada kazananlar:

golf-seniha.png
Net Birincisi Engin Portakalcıoğlu - 35 Puan
 

Net İkincisi Mahmut Kahraman - 33 Puan
 

Net Üçüncüsü Özcan Bundak - 31 Puan
 

Gross Birincisi Hasan Garabli - 21 Puan
 

Kadınlar En İyi Net Skor / Gülay Garabli - 29 Puan.
 

En Uzun Vuruş - John Alexander Murray
 

Bayrağa En Yakın Vuruş - Hasan Garabli
 

Turnuva sonrası gerçekleşen yemek ve ödül töreninde, kazananlara kupa ve ödülleri turnuva
sponsoru Dr. Hasan Öztoprak ve Golf Federasyonu yetkilileri ve CMC Golf Kulübü yetkilileri
tarafından takdim edildi.

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