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Serdinç Maypa, yeniden mahkemeye çıkarılacak

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Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal" suçundan tutuklanan Serdinç Maypa bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.
Serdinç Maypa, yeniden mahkemeye çıkarılacak

Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında “Özel Hayatın Gizliliğini İhlal” suçundan tutuklanan 57 yaşındaki Serdinç Maypa 28 Mart'ta tutuklanmıştı.

Bunun üzerine Maypa'yı destekleyen çok sayıda kişi Polis Genel Müdürlüğü önünde beklemişti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne 29 Mart'ta çıkarılan Maypa'ya 3 gün tutukluluk verilmişti.

Maypa ise mahkemede yaptığı konuşmasında, “Böyle bir operasyon bekliyordum… Ben terörist değilim… Ülkede umudu ayağa kaldırmaya çalışıyorum” demişti.

Serdinç Maypa bugün kendisine verilen 3 gün tutukluluk emrinin ardından yeniden Lefkoşa kaza Mahkemesi'ne çıkarılacak.

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