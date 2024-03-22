“Shakespeare’in Şen Kadınları” 23 Mart Cumartesi Arabahmet’te Sahneleniyor

23 Mart Cumartesi saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde seyirciye sunulacak olan oyunun seyirci katkısı 30TL olup biletler Khora Kitap Cafe’den veya oyun günü 7.30’dan itibaren girişten alınabiliyor. Ayrıca 0533 886 48 18 numaradan rezervasyon yalılabiliyor. Oyuna 12 yaş üzeri tüm tiyatro severler ve kadın özgürleşmesine gönül verenler davet ediliyor.

Tek perdelik “mor” komedi

Baraka Tiyatro Ekibi kolaylaştırıcısı Nazen Şansal, “Üstadın çeşitli oyunlarındaki güçlü kadınların günümüz emek dünyasıyla bağını kuruyoruz. Çünkü Shakespeare’in zamanında en temel sosyal ve siyasal haklardan mahrum olan kadınlar, bugün birtakım özgürlüklere sahip olsa da hâlâ emek sömürüsünden muzdariptirler.” ifadelerini kullandı. Shakespeare oyunlarına feminist bir yorum getiren ve kadın özgürleşmesi temasını işleyen Shakespeare’in Şen Kadınları, kara komediye bir gönderme olarak “mor” komedi şeklinde tarif ediliyor.

Nazen Şansal’ın yazdığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol alıyor. Oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.

Kültür Dairesi’ne ve Devlet Tiyatrosu’na teşekkür

Baraka’dan yapılan açıklamada, kostüm desteği için Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na, maddi katkıları için Kültür Dairesi’ne teşekkür edildi.