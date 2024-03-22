  • BIST 9163.02
  • Altın 2237.274
  • Dolar 32.0631
  • Euro 34.7266
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKANetanyahu, Gazzelilerin sığındığı Refah'a saldırı planlarını onayladı

“Shakespeare’in Şen Kadınları” 23 Mart Cumartesi Arabahmet’te Sahneleniyor

»
​​​​​​​Baraka Tiyatro Ekibi’nin yeni oyunu “Shakespeare’in Şen Kadınları” temsillerine devam ediyor.
“Shakespeare’in Şen Kadınları” 23 Mart Cumartesi Arabahmet’te Sahneleniyor

23 Mart Cumartesi saat 20.00’de Arabahmet Kültür Evi’nde seyirciye sunulacak olan oyunun seyirci katkısı 30TL olup biletler Khora Kitap Cafe’den veya oyun günü 7.30’dan itibaren girişten alınabiliyor. Ayrıca 0533 886 48 18 numaradan rezervasyon yalılabiliyor. Oyuna 12 yaş üzeri tüm tiyatro severler ve kadın özgürleşmesine gönül verenler davet ediliyor.

Tek perdelik “mor” komedi

Baraka Tiyatro Ekibi kolaylaştırıcısı Nazen Şansal, “Üstadın çeşitli oyunlarındaki güçlü kadınların günümüz emek dünyasıyla bağını kuruyoruz. Çünkü Shakespeare’in zamanında en temel sosyal ve siyasal haklardan mahrum olan kadınlar, bugün birtakım özgürlüklere sahip olsa da hâlâ emek sömürüsünden muzdariptirler.” ifadelerini kullandı. Shakespeare oyunlarına feminist bir yorum getiren ve kadın özgürleşmesi temasını işleyen Shakespeare’in Şen Kadınları, kara komediye bir gönderme olarak “mor” komedi şeklinde tarif ediliyor.

Nazen Şansal’ın yazdığı oyunda, Feray Karahüseyin Ergin, Merin Olgun, Muhammed Said Alpsoy, Serap Kızıl ve Şifa Alçıcıoğlu rol alıyor. Oyunun özgün müziklerini ise Sol Anahtarı müzik topluluğu ile müzisyen Ahmet Güvenler hazırladı.

Kültür Dairesi’ne ve Devlet Tiyatrosu’na teşekkür

Baraka’dan yapılan açıklamada, kostüm desteği için Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’na, maddi katkıları için Kültür Dairesi’ne teşekkür edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hisarköy Orkide Festivali başladı02 Mart 2024 Cumartesi 16:27
  • ‘Cem Olmak’ ilk gecesinde büyük beğeni topladı02 Mart 2024 Cumartesi 14:37
  • Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri başladı01 Mart 2024 Cuma 16:37
  • KÖDER belgeseli ile Jale Derviş okuluna geri dönüyor28 Şubat 2024 Çarşamba 09:24
  • Devlet Tiyatroları: Çeyrek asırdır sahnemiz yok!28 Şubat 2024 Çarşamba 08:22
  • İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri 4 Mart’ta başlıyor24 Şubat 2024 Cumartesi 09:05
  • 13. Uluslararası Karikatür Yarışmasına eser kabulü başladı21 Şubat 2024 Çarşamba 19:36
  • Lefkoşa Belediye Orkestrası yorumuyla Sıla 4 Parçaları Arabahmet Kültür Evi’nde yankılandı21 Şubat 2024 Çarşamba 12:43
  • Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Topluluğu kayıtları sürüyor20 Şubat 2024 Salı 11:02
  • Girne Belediyesi, fotoğraf sanatçısı Ayşe Keçecioğlu ağırlayacak19 Şubat 2024 Pazartesi 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti