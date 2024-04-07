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Shakespeare'in Şen Kadınları Mağusa'da Sahnelendi

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Baraka Tiyatro Ekibi'nin hazırladığı Shakespeare'in Şen Kadınları oyunu Mağusa'da seyircisiyle buluştu. Bağımsızlık Yolu emekçinin partisi organizasyonunda gerçekleşen gösterim, Mağusalı izleyicilerin beğenisini topladı.
Shakespeare'in Şen Kadınları Mağusa'da Sahnelendi

Oyun sonunda İsias davasının takipçisi olduklarını söyleyen ve 19 Nisan'da Lefkoşa'da yapılacak adalet yürüyüşüne çağrı yapan Baraka tiyatro sorumlusu Nazen Şansal, oyunun mesajlarına alkışlarıyla katılan duyarlı seyirciye ve organizasyonu yapan Bağmsızlık Yolu Mağusa bölge örgütüne teşekkürlerini sundu. Mağusa bölge sorumlusu Sevgül Uzkan da Baraka Kültür Merkezi ile dayanışmalarının önemini vurgulayarak salonu sağlayan Mağusa Belediyesi'ne teşekkür etti.

Shakespeare'in Şen Kadınları'nın bir sonraki durağı Girne

Turne programının bir sonraki durağı Girne olacak. Oyun, 20 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Shakespeare karakterlerinin günümüze gelmesiyle kadın özgürleşmesi ve emekçilerin sorunlarını mizahi bir dilde işleyen oyuna 12 yaş üzeri tüm tiyatro severler davet ediliyor. Biletler 50TL olup Bağımsızlık Yolu Girne örgütünden veya oyun günü kapıdan alınabilecek. 

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