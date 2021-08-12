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Shell 110 milyon dolar tazminat ödeyecek

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Petrol devi Shell, Nijerya'da 31 yıllık petrol sızıntısı davasında Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.
Shell 110 milyon dolar tazminat ödeyecek

Petrol devi Shell, Nijerya'da 31 yıllık petrol sızıntısı davasında Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Abuja Yüksek Mahkemesi Yargıcı, söz konusu 110 milyon dolarlık tazminatın 21 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Shell'in avukatı, mahkemeye, müvekkilinin parayı ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

Ogoni halkı ile Shell arasındaki dava yaklaşık 31 yıldır sürüyor.

Nijer deltasında 1958'den beri faaliyet gösteren şirketin hasarlı petrol boru hatlarından her yıl tonlarca petrol sızdığı belirtiliyor.

Shell ocak ayında, 2008 ve 2009'da neden olduğu iki petrol sızıntısı için 84 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmişti.  

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