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Sibel Siber'in Yeni Kitabı "Kulüp" (Kardeş Ocağı) Avlu'da Tanıtılacak

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Sibel Siber'in Yeni Kitabı "Kulüp" (Kardeş Ocağı) Avlu'da Tanıtılacak
Sibel Siber'in Yeni Kitabı "Kulüp" (Kardeş Ocağı) Avlu'da Tanıtılacak

Sibel Siber'in kaleminden çıkan ve İngiliz Sömürge yıllarından başlayarak, Kardeş Ocağı Kulübü’nün toplumsal ve siyasal yaşamdaki önemini ele alan "Kıbrıs'ta Jön Türk Hareketi - Kulüp" kitabının tanıtım etkinliği 18 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Lefkoşa Suriçi'nde yer alan Avlu'da gerçekleşiyor. Yazarın ve yayınevi yetkililerinin sunumlar yapacağı etkinlikte, okurlar da soru ve yorumlarıyla katkı koyabilecek ve kitap alarak yazara imzalatma imkanı bulacak.

Kıbrıs’ta Khora Yayınları, Türkiye’de ise Kalkedon Yayınları tarafından eş zamanlı olarak okura sunulan eser, Kardeş Ocağı Kulübü’nü mercek altına alıyor ve dönemin bilgi ve belgelerini okura sunuyor. Yakın tarihimize ışık tutan bu önemli esere, Khora Kitap ve tüm seçkin kitap evlerinden ulaşılabilir.

Tanıtım bülteninden:

İngiliz Sömürge yıllarında, Kardeş Ocağı Kulübü, Kıbrıs Türk toplumunun sosyal, siyasal ve kültürel alanda faaliyet gösteren ve tarihi kararların alındığı en önemli kurumudur. Resmi kabul yeridir; o yıllardaki diğer bir adı da Senato’dur. Lozan Anlaşması sonrası, Kıbrıslı Türkler Anadolu’ya göç etmeye başlamıştır. Türkiye’nin bu konuda henüz net bir politikasının olmadığı dönemdir. Kardeş Ocağı Kulübü, gazetesi aracılığıyla göçe karşı bir duruş sergilemiş ve Kıbrıslı Türklerin Ada’daki varlığının önemine dikkat çekmiştir.

Kulüp, Atatürk devrimlerinin toplumda benimsenip uygulanması ve toplumun çağdaşlaşması için faaliyetler yürütmüş, buna karşı çıkan Sömürge Yönetimi ile mücadele etmiştir.

İstanbul Şehir Tiyatroları ve Türkiye Halkevleri ile çok yakın ilişki kurmuş, tiyatrolar, konserler, sergiler, şiir-edebiyat geceleri düzenlemiştir. Sahneye koyduğu oyunlarla toplumu tiyatro ile buluşturmuş, elde edilen geliri yardım amaçlı kullanmıştır.

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