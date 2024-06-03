Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.. Hava sıcaklığı 4 ile 10 derece yükselecek. Yeni haftada hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.. Hava sıcaklığı 4 ile 10 derece yükselecek. Yeni haftada hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre bölge, periyodun ilk yarısında yüksek basınç sistemi, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde 29-32 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde 33-36 derece dolaylarında seyredecek.

Havanın bugün açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.