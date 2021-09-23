Sigortalarda tahsilat sıkıntısı... Gecikmiş prim borçları için başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı

İşverenler ile kendi nam ve hesabına çalışanların gecikmiş sosyal sigorta prim borçları ve gecikme zamlarının indirimli ödenebilmesi için belirlenen başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı.

Söz konusu af, 16/1976 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası altında 1 Ocak 2000 -31 Aralık 2019 ve 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası altında 1 Ocak 2008 – 31 Aralık 2019 dönemi birikmiş prim borçlarını kapsıyor.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Avseven sosyal sigorta affı ile ilgili BRT’ye açıklamalarda bulundu.

Ciddi indirimleri gündeme getiren af ile birlikte, ödemeler 4 kategoride yapılabilecek. Tek seferde ödeme yapacak kişilerin borçlarının %85’i affedilecek. En avantajlı seçenek olan bir defada ödeme seçeneğini tercih edecek olan işletmelerin gecikme zamlarının yüzde 85’i affediliyor.

Taksitli seçeneklere gireceklerse yüzde 25’ini bir defada ödemeleri halinde gecikme zamlarının yüzde 90’ını ödemek zorunda. Geriye kalan miktar ise 36 taksite ödenebilecek.

Bunun avantajı ise yüzde 25 ödemenin yapıldığı anda gecikme taksitleri donduruluyor ve artık yeni bir gecikme zammı uygulanmıyor. Hem yüzde 10 oranında bir indirim yapılıyor ve 36 ay boyunca bir gecikme zammı yeniden uygulanmıyor.

Prim borçlarının yüzde 50’sini ödemeleri halinde gecikme zammının yüzde 65’ini ödeyecek. Prim borçlarının yüzde 75’ini ödemeyi tercih etmesi halinde ise gecikme zamlarının yüzde 40’ını ödeyecek.

Söz konusu aftan yararlanmak için bugüne kadar toplam 6 bin 575 işyeri müracaatta bulunurken, 3 bin 703 işyeri aftan faydalanabildi. 2 bin 872 işyerinin af başvuruları kabul edilmesine rağmen bir ödeme gerçekleştirmedi ancak bu işverenler de tekrar başvuru yapmaksızın borçlarını 20 Aralık’a kadar ödemeleri halinde aftan yararlanabilecek.

Prim affı değil ana para yine ödenmesi gereken meblağdır, af kapsamına giren gecikme zamlarındaki indirimlerdir. İşverenler bu aflardan yararlanarak borçlarını ödeyebilecekler.

Gecikmiş Prim Borçları ile ilgili aftan yararlanmak için başvurular Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt’ta bulunan bölge amirliklerine, İskele ve Lefke bürolarına ve online olarak yapılabiliyor. İsteğe bağlı veya ev kadını olarak sigortalı olanları ise af kapsamında bulunmuyor.