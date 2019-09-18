“Sigortaların kaybı yaklaşık 1.4 milyon TL”

İşte o açıklama;



Dün gayet açık ve net yazdım, bir bakıyorum bugün, dün söylediklerimizi bazı takip etmeyenler, bugün hemen gelen cevapla laf yetiştiriyor. Ben zaten Nisan ayını dün yazdım, bankanın faizi artırdığını da yazdım. Dileyen dünkü yazıyı tekrar okuyabilir.

Doğru bilgiyi bir daha hatırlatalım. Sigortalar idari meclisinin faizi kabul edip etmeme gibi bir karar verme yetkisi yoktur, çünkü hale hazırda sözleşme mevcuttur, sigortalar idari meclisinin karar verdiği nokta, benim kendilerine bu faizi ödemektense peşin ödersek nasıl olur, bir defada kapansın sorusuna karşılık, yapılan hesaplama sonucu peşin ödeyemeyiz, taksite devam edilsin ancak bakanlık faizi indirme çalılmasına devam etsin karardır. Yani bakanlık müdahil olsun! İlgili kararın ekin de yazar sayın bakan. Buyurun ekiyle birlikte yayınlayın. Karara benim hemen ulaşmam mümkün değil ancak sizin bir telefonla ulaşmanız gayet mümkün.