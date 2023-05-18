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Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye yakın; Göç Bakanlığı teklifi götürüldü

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Seçimlerde yüzde 5 oy alarak ikinci tur için kilit isim haline gelen ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın cephesinde ağırlıklı görüşün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde olduğu öğrenildi.
Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye yakın; Göç Bakanlığı teklifi götürüldü

Seçimlerde yüzde 5 oy alarak ikinci tur için kilit isim haline gelen ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın cephesinde ağırlıklı görüşün Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme yönünde olduğu öğrenildi.

Oğan’ın Kılıçdaroğlu’nu destekleme noktasındaki pazarlığın ise özellikle bakanlık talebi üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Gazete Pencere’nin edindiği bilgilere göre, Oğan’ın özellikle İçişleri Bakanlığı’nı talep ettiği, bunun yanı sıra Kılıçdaroğlu’nun kazanması durumunda yeni kurulacak Göç Bakanlığı’nın da Oğan’a teklif olarak götürüldüğü öğrenildi.

Bugün ya da yarın Oğan’ın kararı açıklayacağı takvim olarak duyurulan 19 Mayıs'ta iki lider arasında bir görüşme yapılması bekleniyor.

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