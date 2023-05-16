  • BIST 4.542,61
  • Altın 1269.872
  • Dolar 19.7011
  • Euro 21.4418
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAŞırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

»
Şırnak'ta gerçekleşen terör operasyonunda dört jandarma personeli ile bir güvenlik korucusu şehit oldu.
Şırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, bir PKK/KCKlı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürerken, bugün arama faaliyeti sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki terörist daha silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, dört jandarma personeli ile bir güvenlik korucusu şehit oldu.

KILIÇDAROĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı: “Şırnak’ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimi için ABD'de 2 gün oy kullanılabilecek16 Mayıs 2023 Salı 09:25
  • YSK: Cumhurbaşkanı Seçimi'nde 28 Mayıs Pazar günü ikinci tura gidilecek16 Mayıs 2023 Salı 09:02
  • Ekrem İmamoğlu duyurdu: İkinci tur için hazırlıklar başladı16 Mayıs 2023 Salı 07:56
  • AB'den Türkiye'deki seçimlerle ilgili değerlendirme15 Mayıs 2023 Pazartesi 18:05
  • Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur takvimi nasıl işleyecek?15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:19
  • Kılıçdaroğlu elini masaya vurdu: Buradayım be, bur-da-yım15 Mayıs 2023 Pazartesi 17:00
  • Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Bu seçimi alacağız15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:40
  • YSK Başkanı açıkladı: Seçim ikinci tura kaldı15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:34
  • Yurt dışı oylarında son durum: Hangi ülkede kim önde?15 Mayıs 2023 Pazartesi 15:00
  • Öztrak: Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin olarak ikinci tura kalmıştır15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti