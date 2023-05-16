Şırnak’ta 4 jandarma ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak'ta gerçekleşen terör operasyonunda dört jandarma personeli ile bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, dün Şırnak-merkez Bestler Dereler bölgesinde SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, bir PKK/KCKlı terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürerken, bugün arama faaliyeti sırasında mağarada sıkıştırılan bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada iki terörist daha silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, dört jandarma personeli ile bir güvenlik korucusu şehit oldu.

KILIÇDAROĞLU: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından taziye mesajı yayımladı: “Şırnak’ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!”