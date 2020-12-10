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Slow Food Salamis 10 Aralık Terra Medra Toprak Ana Günü’nü Kutladı

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Slow Food Salamis Lideri Umut Kurşun, 10 Aralık "Toprak Ana (Terra Madre) Günü”nü kutladı. 
Slow Food Salamis 10 Aralık Terra Medra Toprak Ana Günü’nü Kutladı

Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Ana (Terra Madre) Günü’nün, geleneksel yemeklerin çeşitliliği ve geleneksel üretim üzerine farkındalık yaratmak ve gelecek nesillere daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla Slow Food tarafından organize edilen bir gün olduğunu ifade etti. 


Kurşun, 10 Aralık’ın aynı zamanda slow food hareketinin doğum günü sayıldığına işaret ederek,  tohumlara, yerel gıda ve kültüre, bio çeşitliliğe, suya sahip çıkmak için pozitif küreselleşmeyi öne çıkaran Slow Food hareketinin farkındalık yaratmak amacıyla  dünyada 2009 yılında kutlanmaya başladığını kaydetti. 


Cittaslow  Sakin Şehir ünvanlı ilk  sakin şehir Yeniboğaziçi’de son sekiz  yıldır bu günün kutlandığına işaret eden Kurşun, yerel tohumları koruma  mücadelesine destek veren çevreci tohum ve toprak  dostu  rahmetli Reşat Bergen’i anarak, adını Yeniboğaziçi Belediyesi Tohum Bahçesine vererek, tohumlarının yaşatılacağını söyledi. 

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