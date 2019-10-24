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Soçi Mutabakatı - SDG: Suriye ordusuna katılmak için görüşmeye hazırız

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Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) Reuters'a konuşan bir yetkili, Suriye'deki krize siyasi bir çözüm bulunduğu takdirde, SDG'nin içindeki "Kürtlerin Suriye ordusuna katılmak için görüşmeye hazır olduğunu" söyledi.
Soçi Mutabakatı - SDG: Suriye ordusuna katılmak için görüşmeye hazırız

Rus RIA Haber Ajansı'na konuşan SDG yetkilisi, Perşembe günü sınırın 32 kilometre güneyine çekildiğini de belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Vershinin de öğlen saatlerinde, Türkiye ile Soçi'de varılan mutabakat uyarınca, "Kürt güçlerin Suriye-Türkiye sınırındaki bölgelerden çekilmeye başladığı" bilgisini vermişti.

Rus Interfax Haber Ajansı'na göre Vershinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 22 Ekim'de Soçi'de vardığı mutabakatta yer alan "YPG'nin sınırın 30 kilometre güneye çekilmesi" maddesinin yerine getirilmeye başladığını duyurdu.

Rus RIA Haber Ajansı da, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya'nın bir hafta içinde Suriye'ye polis görevi görecek 276 askerini ve 33 ünite askeri techizat göndereceğini duyurdu.

Soçi Mutabakatı: YPG çekilecek, Rus-Türk ortak devriyesi başlayacak

22 Ekim'de Putin ve Erdoğan'ın 6 buçuk saatlik görüşmesinin ardından varılan mutabakat, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu'nu yürüttüğü Rasulayn ve Tel Abyad arasındaki yaklaşık 120 kilometrelik alanda ordusunu bırakmasını temin ederken, sınırın diğer bölümlerine Rusya ve Suriye güvenlik güçlerinin girmesini öngörüyor.

Bunun gerekçesi olarak da "YPG'nin 30 kilometre güneye çekilmesini sağlamak" veriliyor.

Bu işlerim 23 Ekim yani Çarşamba günü öğlen saatlerinde başlaması ve 150 saat sürmesi konusunda da uzlaşıldı:

"23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır."

Mutabakatta aynı maddenin devamında, "aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır" ifadeleri yer aldı.

Bu ifadeye göre Rusya ve Suriye güvenlik güçlerinin sınırın 30 kilometre derinliğine kadar YPG'nin çekilmesini sağlamalarının ardından, 23 Ekim saat 12:00'de başlayan 150 saatin bitişinde, Rasulayn-Tel Abyad arası ve Kamışlı dışında kalan sınır bölgelerinde, sınırın 10 kilometre derinliğine kadar Türkiye ve Rusya orduları, ortak devriye görevine başlayacak.

Rus Interfax haber ajansının Çarşamba günü Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde de, Ankara ile Moskova arasında Soçi'de yapılan görüşmelerde alınan bir başka karara göre, Suriye yönetiminin Türkiye sınırı boyunca 15 gözlem noktası kuracağı bildirildi.

Interfax, bir Rus askeri yetkilinin, Rus askeri polis birliklerinin Suriye'de Türkiye sınırına yakın bir şekilde devriye gezmeye başladığına dair sözlerini de paylaştı.

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