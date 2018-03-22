Sol Hareket, döviz artışına karşı önlem alınmasını istedi

Sol Hareket kurucularından Kemal Gülercan yaptığı yazılı açıklamada, işçilerin, üreticilerin, esnafların, küçük işletmelerin ve halkın büyük bir kesiminin her geçen gün daha da yükselen döviz ve zorlaşan koşullar karşısında hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, dövize endeksili her şeyin zamlandığını, kısa süre önce asgari ücrete yapılan komik artışın iki katı pahalılık yaşandığını ve hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığının altını çizdi.

“Dövize müdahale edemeyiz” demenin kolaycılık ve sorumluluktan kaçmak olduğuna dikkat çeken Gülercan, dövizdeki yükseliş karşısında önlem alınmaması durumunda önümüzdeki günlerde daha ağır zamlar ile halkın bedel ödemekle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Sol Hareket’in önlem önerileri

Sol Hareket’in yükselen dövize karşı halkı koruyucu önlemlerin hayata geçirilmesini talep ettiğini belirten Gülercan, “İthal mallardaki fonlar, akaryakıt ve petrole uygulanan fonlar ve gümrük vergileri düşürülmeli, mümkünse bir süreliğine askıya alınmalıdır. Döviz bazlı ithal ürünlere ihtiyacı azaltmak için yerli üretim ve üretici desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. Diğer vergilerde ve KDV’lerde de indirime gidilmelidir. Bankaların borçları ve borç faizlerini yeniden yapılandırması için girişim yapılmalıdır. Ev kiralarında, döviz ile işlem yapan üniversite ve diğer kurumların kurları sabitlemesi için çalışma başlatılmalıdır. Eşel-mobil sistemi yeniden yürürlüğe konularak maaş ve ücretlerin erimesinin önüne geçilmelidir. İşsizlere, öğrencilere, yoksul ve dar gelirlilere yönelik sosyal yardım programı hazırlanmalıdır. Stabil para birimi olan Euro’ya geçilerek, TL’nin enflasyonundan kurtulmak için adım atılmalıdır” dedi.

“Türkiye’deki iktidarların boyunduruğundan kurtulup, kendi kendimizi yöneteceğimiz demokratik bir düzen kurup, erken federal çözüme ulaşamazsak, yoksullaşmanın, işsizliğin ve göçün önüne geçmek mümkün olmayacaktır” diyen Gülercan, esas olanın Türkiye’ye bağımlı olan çarpık ekonomik ve siyasal yapıdan kurtularak kapsamlı çözüme ulaşmak olduğunun altını çizdi.