Son Dakika: Atilla Taş tahliye oldu

“FETÖ medya yapılanması” iddiasıyla açılan dava kapsamında tutuklanarak 14 ay cezaevinde kalan ve tahliye edildikten sonra cezası onanınca yeniden tutuklanan Atilla Taş, 9 Kasım’dan bu yana Metris Cezaevi’nde bulunuyordu.
Atilla Taş bugün denetimli serbestlik hükümleri kapsamında tahliye edildi.
Atilla Taş’ın tahliyesini avukatı Yaman Akdeniz Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Akdeniz paylaşımında, “Silivri’den yapamadık ama Kocaeli İnfaz Hakimliği’ne yaptığımız itiraz kabul edilerek Atilla Taş denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi” ifadelerini kullandı.
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