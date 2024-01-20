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SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na yolculuğu tamamlandı. Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülü uzay istasyonu ile kenetlendi.
SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

 Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak. Alper Gezeravcı, bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. SpaceX, Axiom 3 fırlatmasını dün saat 00.49'da gerçekleştirdi. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü ise "İstikbal göklerdedir" oldu.

Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünün Uzay İstasyonu'na kenetlendi. 

Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak. Alper Gezeravcı, bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek.

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