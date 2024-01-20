SON DAKİKA HABERİ: İlk Türk astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak. Alper Gezeravcı, bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek.
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. SpaceX, Axiom 3 fırlatmasını dün saat 00.49'da gerçekleştirdi. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü ise "İstikbal göklerdedir" oldu.
Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünün Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Kenetlenme işlemi sonrasında astronotlar için karşılama töreni TSİ 15:30'da yapılacak. Alper Gezeravcı, bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri verecek.
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