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Son Dakika! Merkez bankası'ndan döviz ve zorunlu karşılık hamlesi geldi!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para cinsi zorunlu karşılıklardan alınan komisyonları azaltırken, Türk Lirası cinsi zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranlarını artırdı.
Son Dakika! Merkez bankası'ndan döviz ve zorunlu karşılık hamlesi geldi!

Son dakika haberi... Merkez Bankası (TCMB) TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını %5,00'ten %7,00'ye yükseltti. TCMB ayrıca ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e, euro cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu yüzde 0,0025, yüzde 0,00125'e indirdi.

TCMB tarafından bugün yapılan açıklamada, bankaların Döviz cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıkların mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden uygulanan komisyon oranlarının yarı yarıya düşürüldüğü bildirildi.

TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara ödenen faiz/nema oranları da, kredi büyümesi koşulu aranmaksızın, 200 baz puan artırıldı.

"BANKACILIK SİSTEMİNİN ARACILIK MALİYETLERİNİ AZALTACAKTIR"

Açıklamada, "Söz konusu düzenlemelerin son dönemde gerçekleşen normalleşme süreci kapsamındaki diğer adımları destekler nitelikte olduğu görülmektedir. YP ZK'lardan alınan komisyonların azaltılması ve TL ZK'lara ödenen faizlerin artırılması, bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerini azaltacaktır. Bu değişiklikler, normalleşme döneminin amaçlarına uygun olarak, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir" denildi.

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