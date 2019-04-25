SOS Çocukköyü Derneği Çocuk Şenliği düzenliyor

SOS Kreş ve Anaokulu minik öğrencilerinin 23 Nisan gösterileri sergileyeceği etkinlikte, çocuk oyunları, yiyecek içecek standları ve sürpriz performanslar yer alacak. Etkinlik akşam saat 18.00'de başlayacak. Etkinlikten elde edilecek gelir SOS Anaokulu’nun eğitim ihtiyaçları icin kullanılacak.
Girişin ücretsiz olacağı etkinlikte şu aktiviteler yer alacak:
SOS Kreş ve Anaokulu Gösterileri
Kermes (yiyecek, içecek, oyuncak…)
Çocuk Oyunları
SOS Çocukköyü Derneği Programı tanıtım turu.
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