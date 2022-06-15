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Sri Lanka'da yakıt ve gıda sıkıntısı nedeniyle haftada dört gün mesaiye geçildi

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Sri Lanka hükümeti, kamu çalışanlarının önümüzdeki üç ay boyunca Cuma günleri de izinli olmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
Sri Lanka'da yakıt ve gıda sıkıntısı nedeniyle haftada dört gün mesaiye geçildi

Hükümet, haftada dört gün mesai uygulamasıyla vatandaşlarının evde gıda yetiştirmeye zaman ayırmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Ayrıca artan yakıt fiyatları nedeniyle vatandaşların bir gün işe gitmeyerek tasarrufta bulunmaları da amaçlanıyor.

Son 70 yılın en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da gıda, yakıt ve ilaç ithalatında sıkıntılar yaşanıyor. Ülkede döviz sıkıntısı da görüldüğü belirtiliyor.

Sri Lanka'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle kıtlık yaşamasından da endişe ediliyor.

22 milyon nüfuslu ülkede bir milyon kamu çalışanı bulunuyor.

'Gıda kıtlığı tehlikesine karşı bir tedbir'

Hükümetin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, haftada beş yerine dört gün mesai uygulamasının kamu çalışanlarının ailelerini doyurabilmeleri için evde sebze ve meyve yetiştirmelerini teşvik etmek amacı taşıdığı belirtiliyor.

Ayrıca yakıt sıkıntısı ve artan fiyatlar nedeniyle işe gitmekte zorlanan çalışanlara da bu şekilde destek olmanın amaçlandığı vurgulanıyor.

Hükümetin açıklamasında şu ifadeler kullanılıyor:

"Gelecekte yaşanması beklenen gıda kıtlığına karşı bir tedbir olarak kamu çalışanlarına haftada bir gün daha izin verilmesi ve evlerinin bahçelerinde ya da başka alanlarda tarımsal faaliyetlere geçmelerine imkân verecek desteğin sağlanması uygun görülmüştür."

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkede acil gereksinim duyulan ithal ürünlerinin tedariki için bu yıl en az 5 milyar dolara ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.

Hükümet ile Uluslararası Para Fonu IMF arasında bir ekonomik kurtarma paketinin hayata geçirilmesi için görüşmeler sürüyor.

IMF heyetinin Pazartesi günü başkent Kolomba'ya gitmesi bekleniyor.

Sri Lanka rupisindeki değer kaybı, küresel emtia fiyatlarındaki artış ve kimyasal gübrelere getirilen yasak, Nisan ayında gıda fiyatlarında yüzde 57'lik bir yükselmeye neden olmuştu.

Tarım Bakanı Mahinda Amaraweera, geçtiğimiz ay çiftçilere daha fazla pirinç ekmeleri çağrısında bulunmuş, gıda krizi daha kötü boyutlar alacak demişti.

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