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Stockholm'de polisin izin verdiği eylemde Kuran yakıldı

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İsveç'in başkenti Stockholm'de polisten izin alınarak düzenlenen eylemde bir kişi Kuran yaktı.
Stockholm'de polisin izin verdiği eylemde Kuran yakıldı

Kent merkezindeki eylem sırasında, küçük bir karşı protesto da yapıldı.

Polisin eylemle ilgili yazılı kararında, güvenlik risklerinin "mevcut yasalara göre talebi reddetme kararını haklı kılacak nitelikte olmadığı" belirtilmişti.

İsveç polisi bundan önce iki kez güvenlik gerekçesiyle aşırı sağcı grupların Kuran yakma eylemlerini engellemişti.

Eylemin Kurban bayramına denk gelen zamanlamasının İsveç'in NATO üyelik sürecini olumsuz etkileyebileceği düşünülüyordu.

Ocak ayında aşırı sağcı bir grubun İsveç'teki Türk Konsolosluğu önünde Kuran yakma eylemi yapması Türkiye'den tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stockholm'ün NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söylemişti.

Erdoğan, “İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz” demişti.

Kuran yakma eylemi Endonezya ve Pakistan'da da eylemlerle protesto edilmişti.

İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç NATO'ya üye olacak

Diğer yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Çarşamba günü kamu yayıncısı STV'ye verdiği demeçte, İsveç'in NATO'ya Temmuz ortasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO zirvesinde ya da öncesinde üye olmak istediğini belirtti.

Reuters haber ajansına göre Kristersson, "İsveç NATO'ya üye olacak. Başından beri amacımız bu olsa bile kimse bunun Vilnius'ta mı yoksa bunun hemen öncesinde mi olacağını bilemez. Bu diğer NATO ülkeleriyle de paylaştığımız bir istek" dedi ve ekledi:

"Aynı zamanda Türkiye'ye kararlarına saygı duyduğumuzu da söyledik ve bir başka toplantımızın olması da olumlu bir gelişme... ve belki böyle bir diyalogla kalan tek tük soru işaretlerini de Vilnius zirvesinden önce ele alabiliriz".

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu hafta başında, NATO'nun 11-12 Temmuz'da düzenlenecek zirvesi öncesinde, İsveç ve Türkiye'nin Brüksel'de üst düzey toplantı yapacağını açıklamıştı.

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