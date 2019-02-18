Suçlu tanıdık çıktı

Yapılan bir araştırma, Dünya’nın düz olduğuna inananların sayısındaki artıştan Google bünyesindeki video paylaşım platformu YouTube’un sorumlu olduğu sonucuna ulaştı.

Geçen yıl ve bir sene önce ABD’de düzenlenen ‘Dünyanın düz olduğuna inanlar’ hareketinin yıllık konferanslarına katılan araştırmacılar, yaklaşık 30 katılımcıyla görüştü.

Araştırmacılara konuşan katılımcılardan biri dışında hepsi, iki yıl öncesine Dünya’nın düz olduğunu düşünmediklerini ancak YouTube’daki komplo teorisi videolarını izlemelerinin ardından fikirlerinin değiştiğini söyledi.

Araştırmanın başındaki isim olan Texas Tech Üniversitesi’nden Asheley Landrum, “Böyle olmadığını söyleyen tek kişi de etkinliğe kızı ve damadıyla birlikte gelmişti ve onlar YouTube’da böyle videolar izleyip, ona anlatmışlardı” dedi.

Dünya’nın düz olduğuna inanan katılımcılar, araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde başka komplo teorilerini izlerken YouTube’un kendilerine dünyanın düz olduğuna dair video içerikleri önerdiğini aktardı. Katılımcıların bir kısmı bu videoları ilk izleme sebeplerinin dalga geçmek olduğunu ancak daha sonrasında kendilerini içeriğe kaptırmış bulduklarını ifade etti.

Landrum, YouTube’da konuya dair en çok izlenen video olan ‘Dünya’nın dönen bir top olmadığının 30 kanıtı’ içeriğinin bu açıdan etkili olduğunu çünkü inananlardan komplo teorisyenlerine kadar geniş bir yelpazede çok sayıda insanı etkileyebilecek tartışma başlıkları açtığı belirtti.

YouTube’un birçok başlıkta bilgi verici içerikler barındırdığına dikkat çeken Landrum, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere dair de kullanıcılar uyardı.