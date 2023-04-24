  • BIST 5.028,01
  • Altın 1237.746
  • Dolar 19.3954
  • Euro 21.4075
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

» »
Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle bu ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı.
Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, başkent Hartum’un güneydoğusundaki Vad Medeni kentinden öğleden önce 3 otobüsle yaklaşık 140 kişilik kafile yola çıktı.

Hartum’da ise Afrika Caddesi’ndeki otelde toplanan yaklaşık 500 Türk vatandaşı, saat 17.00’de 10 otobüsle yurda doğru hareket etti.

Hartum Büyükelçiliğinin başkentin kuzeyindeki Kafuri Mahallesi’nde belirlediği diğer toplanma alanındaki yaklaşık 400 vatandaş da sahadaki güvenlik koşulları dikkate alınarak mümkün olan en kısa sürede tahliye edilecek.

Türk vatandaşları, kara yoluyla ulaşacakları Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’dan hava yoluyla İstanbul’a intikal edecek.

Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, tahliye çalışmalarını toplanma noktalarında bizzat koordine etti.

Sabahın erken saatlerinde ve eş zamanlı planlanan tahliye operasyonu, 9 gündür devam eden şiddetli çatışmaların tahliye yapılacak alanların yakınlarında yoğunlaşması nedeniyle gecikti.

Türk tahliye kafilesinde Azerbaycan, Japonya, Çin, Meksika, Yemen gibi çok sayıda ülke vatandaşı da yer aldı.

ERDOĞAN’DAN SUDAN GÖRÜŞMELERİ

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı, Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 22 Nisan’da Sudan Dışişleri Bakanı Ali es-Sadık ile telefonda görüşmüştü.

Pek çok ülke, vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye’den yardım talebinde bulunmuştu.

Sudan’da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar ikinci haftasına girdi.

Ordu ile isyancı ilan ettiği HDK arasında başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan’da başlayan çatışmalarda 413 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 551 kişi yaralandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan’da çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor17 Nisan 2023 Pazartesi 13:56
  • Sudan’da çatışmalar ve ölü sayısı artıyor: Köpek gibi öleceksiniz16 Nisan 2023 Pazar 12:50
  • Sudan’da darbe girişimi: Ordu birçok noktayı bombaladı15 Nisan 2023 Cumartesi 21:28
  • Sudan’da tehlikeli gerilim: Ordu içinde çatışma çıktı15 Nisan 2023 Cumartesi 20:23
  • Afrika’da çocuklarda AIDS’i bitirebilmek için yeni ittifak02 Şubat 2023 Perşembe 10:38
  • Dünya nüfusuna Afrika damga vuracak24 Ocak 2023 Salı 19:55
  • Süveyş Kanalı’nda yeni kriz: Yük gemisi karaya oturdu09 Ocak 2023 Pazartesi 22:19
  • Güney Sudan devlet başkanının altını ıslattığı görüntü olay yarattı08 Ocak 2023 Pazar 15:47
  • Güney Afrika'da akaryakıt tankerinin patlaması sonucu ölenlerin sayısı 15'e çıktı26 Aralık 2022 Pazartesi 15:59
  • Uganda Devlet Başkanı: Ebola Salgını Bitti21 Aralık 2022 Çarşamba 11:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti