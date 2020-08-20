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Süleyman Soylu, askerin tecavüzünün gündem olmasından rahatsız

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Süleyman Soylu, askerin tecavüzünün gündem olmasından rahatsız
Süleyman Soylu, askerin tecavüzünün gündem olmasından rahatsız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüzü sonrası intihar eden ve önceki gün hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’in çok fazla gündem edilmesinden rahatsız

Musa Orhan, 20 gün boyunca tecavüz ettiği İpek Er’in intihar mektubunun ortaya çıkması sonrası ifadesi alınmış, serbest bırakılmıştı. Halkın sosyal medyada tepkilerini dile getirerek ülkenin gündemine taşıdığı askerin cinsel istismarı sonucu Musa Orhan dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşen Ahmet Hakan, Soylu’nun kendisine 18 yaşındaki İpek Er ile ilgili “Cenaze bizim cenazemizdir” dediğini aktardı.

Olayın çok fazla gündemde tutulmasını ise eleştiren Soylu’nun “Elbette bu olayın bazı çevreler tarafından sürekli gündeme getirilmesinden rahatsızlığını dile getirdi 

Hakan’ın yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

Bakan Soylu’nun bu konuda söylediklerini dört bölümde aktarıyorum:

-İHRAÇ EDİLECEK: Bir güvenlik mensubu, bu tür bir olayın içinde yer aldığında önce açığa alırız, ardından da ihraç ederiz. Bu uzman çavuşla ilgili açığa alma işlemi bir ay önce gerçekleşti, ayrıca ihraç işlemi de hemen başlatıldı.

-BİZİM CENAZEMİZ: Olayı tüm evreleriyle ele alıp titizlikle incelemek lazım. Cenaze, bizim cenazemizdir. İki nedenden dolayı bizim cenazemizdir: Görevimiz gereği mesuliyetimiz var, bu bir. İkincisi de bu aile bir polis ailesi. Genç kızımızın abisi mesai arkadaşımız, bir polis memuru. Bu açıdan da mesuliyetimiz var.

-GÖREVİMİZİ YAPTIK: Bu konuda yargının önüne ne konmuştur, yargının önünde ne vardır, bunu yargı inceliyor. Yargının da üzerine düşen görevi yapacağına inancım ve güvenim tamdır.

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