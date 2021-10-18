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Suriye'de yeni anayasa taslağı için anlaşıldı

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Suriye Anayasa Komitesi'nin hükümet ve muhalefeti temsil eden eş başkanları, yeni bir anayasa taslağı hazırlanması konusunda anlaştı.
Suriye'de yeni anayasa taslağı için anlaşıldı

Birleşmiş Milletler (BM) özel elçisi Pedersen, Suriye Anayasa Komitesi'nin hükümet ve muhalefeti temsil eden eş başkanlarının yeni bir anayasa taslağı hazırlanması konusunda görüş birliğine vardığını açıkladı.

Anayasa taslağını hazırlayacak olan 45 kişilik komite Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşuyor. Komitenin Suriye'yi BM gözetiminde seçime götürecek temel yasaları belirleme yetkisi bulunuyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, bir hafta sürecek görüşmeler öncesi ilk kez üçlü olarak bir araya geldiği komite eş başkanlarının anayasal reformun taslağını oluşturmaya başlama ve hazırlama" konusunda anlaştığını açıkladı.

Cenevre'de gazetecilere açıklamada bulunan Pedersen, iki yıldır altıncı kez toplanacak olan ancak Ocak'tan beri ilk kez bir araya gelmeye hazırlanan anayasa taslağı komitesinin, "belirgin ilkeleri" ele alacağını söyledi ancak ayrıntı belirtmedi.

Muhalefetten eşit haklar vurgusu

Komitenin eş başkanlarından Hadi el Bahra, muhalefeti temsil eden heyet olarak tüm Suriye vatandaşları için eşit hakları da içeren reformlar yapılmasını arzuladıklarını dile getirdi. El Bahra, basına yaptığı açıklamada, "Mevcut anayasada kuvvetler ayrılığı olmaması, yanlış şekillerde istifade edilen bir dengesizliğe yol açtı" ifadesini kullandı.

El Bahra, her iki tarafın da egemenlik ve hukukun üstünlüğü dâhil belli konulardaki önerilerini içeren metinler sunacağını açıkladı.

Suriye hükümetinin görüşmelerdeki delegeleri basına açıklamada bulunmadı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, müttefiki Rusya'dan aldığı destekle Suriye'nin büyük bölümünü yeniden ele geçirdi. Ancak önemli orandaki Suriye toprakları hâlen Şam'ın kontrolünün dışında. Ülkenin kuzey ve kuzeybatısında Türkiye'nin, doğu ve kuzeydoğusunda Kürt güçlerin kontrolündeki bölgedeyse ABD'nin asker gücü bulunuyor.

Rusya faktörü

Pedersen, Ocak ayında yaptığı açıklamada hem Suriye muhalefeti hem de kendisinin anayasa sürecini ilerletme teklifinde bulunduğunu ancak bunun Esad'ın temsilcileri tarafından reddedildiğini söylemişti.

Norveçli diplomat Pazar günkü açıklamasında, "O günden beri nasıl ilerleyeceğimiz konusunda bir konsensüs sağlamaya çalışıyordum. Ve şunu söylemekten çok memnunum ki bir konsensüse ulaştık" dedi.

Batılı diplomatlar Rusya'nın görüşmelerde esneklik göstermesi için son haftalarda Şam'a baskı yaptığını söyledi. Pedersen de son aylarda iki kez Moskova'yı ziyaret etmişti.

Pedersen, "Suriye Anayasa Komitesi siyasi sürece yönelik önemli bir katkı ancak komite siyasi krizi kendi içinde çözemeyecektir" dedi.

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