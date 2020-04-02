T.C.-KKTC yolcu gemileri işlemeye yeniden başlıyor

Ulaştırma Bakanı Atakan, yarın geceden itibaren, KKTC-Türkiye arası çalışan yolcu gemilerinin yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yarın geceden itibaren, KKTC-Türkiye arası çalışan yolcu gemilerinin yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

Bakan Atakan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, mevcut sefer sayı ve saatlerinden farklı bir skala ile hizmet verecek yolcu gemilerinin haftalık sefer sayı ve saatlerinin, acenteler tarafından duyurulacağını kaydetti.

Atakan, bu çerçevede yarın gece Mersin ve Taşucu limanlarından ülkeye yolcu seferleri yapılabileceğini ifade ederek, "Bu konuda bilgi bekleyen vatandaşlarımıza duyurulur" dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan'ın açıklaması şöyle:

"3 Nisan gecesi itibariyle KKTC-Türkiye arası çalışan yolcu gemileri yeniden hizmet vermeye başlıyor. Mevcut sefer sayı ve saatlerinden farklı bir skala ile hizmet verecek yolcu gemilerinin haftalık sefer sayı ve saatleri acenteler tarafından duyurulacak. Bu çerçevede yarın gece Mersin ve Taşucu limanlarından ülkemize yolcu seferleri yapılabilecek. Bu konuda bilgi bekleyen vatandaşlarımıza duyurulur.Yürürlükte olan kararlar çerçevesinde ülkeye sadece KKTC vatandaşlarının girebileceğini ve gelen her vatandaşımızın KKTC Sağlık Bakanlığı gözetiminde 14 gün karantina koşullarında kalmak zorunda olduğunu da hatırlatırım."

Hatırlanacağı üzere, TC Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, seferlere ara verildiği ifade edilmişti.