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T.C. MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 9'a yükseldi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerlerin sayısının 9'a yükseldiğini açıkladı.
T.C. MSB: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 9'a yükseldi

Bakanlık akşam saatlerinde yaptığı ilk açıklamada, "çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin ağır yaralandığını"; daha sonra ağır yaralı askerlerden birinin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurmuştu.

Ardından ağır yaralanan iki askerin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirilmişti.

Son açıklamada ise "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir silah arkadaşımız daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuş, şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın sayısı dokuza yükselmiştir" denildi.

MSB daha önce "bölgede devam eden operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 15’e yükseldiğini" duyurmuştu.

'Provokatif paylaşım yapılan sosyal medya hesapları hakkında tespit çalışması başladı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyada provokatif paylaşım yapılan hesaplar hakkında tespit çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da X (eski adıyla Twitter) hesabında bir taziye mesajı paylaştı.

Altun, "Sosyal medyada şehitlerimiz ve Silahlı Kuvvetlerimizle alakalı doğrulanmamış içerikleri paylaşmayalım, terör örgütlerinin bölücü propagandalarına alet olmayalım" uyarısında bulundu ve yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesini istedi.

Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, saat 14.30'da İstanbul Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacak.

Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın katılacak.

Aday tanıtım toplantıları iptal

AKP, CHP ve İYİ Parti hafta sonu yapmayı planladıkları aday tanıtım toplantılarını iptal etme kararı aldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alındığını belirtti.

CHP, Manisa'da yapılması planlanan aday tanıtım toplantılarını iptal etti. Ankara’ya dönen CHP Genel Başkanı Özel, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.

Özel de "Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor" dedi ve sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayımladı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da hafta sonu Antalya'da yapılacak yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarını iptal ettiklerini duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından, "Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum" paylaşımını yaptı.

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