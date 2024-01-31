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Tabipleri Birliği: Karne stres sebebi olmasın

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, karnenin sadece bir gösterge olduğunu belirterek, “Karne stres sebebi olmasın” tavsiyesinde bulundu.
Tabipleri Birliği: Karne stres sebebi olmasın

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Beyoğlu, yazılı açıklamasında, yoğun bir eğitim döneminin ardından karnelerin alındığını kaydetti. Karnelerin alınması ile de ailelerde ve çocuklarda telaş başladığını ifade eden Beyoğlu, ailelere şu önerilerde bulundu:

“Karnenin sadece bir gösterge olduğunu unutmayınız. Çocuğunuzun hangi alanlarda iyi olduğunu ve hangi alanlarda desteklenmesini gösteren bir gösterge gibi kabul ediniz. Böylelikle çocuğunuzun desteklenmesi gereken alanlarını iyi belirleyip gelecek dönem için nasıl ve ne şekilde onu yönlendirebileceğinizi onunla birlikte belirleyip gelişimine olumlu katkıda bulunabilir ve okula karşı daha istekli olmasını sağlayabilirsiniz. Notlarından dolayı çocuğunuzu asla psikolojik baskı altına almaya çalışmayınız. Notlarından dolayı yeterli aile sevgisi alamayan veya notlarından dolayı psikolojik baskıya uğrayan çocukların gelecekte okuldan soğuyabileceğini, daha içe kapanık ve kaygılı olabileceğini unutmayınız. Bunun yerine çocuğunuzla nasıl daha başarılı olabileceği, neler yapılabileceği konusunda konuşunuz. Aile olarak sizden beklentisi olup olmadığını ve sizlerin bu sürece nasıl katkı yapabileceğinizi konuşunuz. Karneyi okul ile yeniden iletişime geçmek için fırsat olarak kullanın. Çocuğunuzun okuldaki durumu sadece akademik değil aynı zamanda sosyal ve duygusal gelişimi için de gereklidir. Bu nedenle Öğretmenleri ile konuşarak okuldaki durumu hakkında bilgi alıp onların gerekli yönlendirmelerini ile eksik olan alanlarının gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.”

Beyoğlu, çocukların, Şubat tatilini verimli kullanmasını da isteyerek, çocukların, dinlenmesi, sosyal ve fiziksel aktivitelere yönlendirilmesi, ekran kullanımını sınırlandırmalarını önerdi, çocuklara ve ailelere, karne stresinden uzak verimli bir tatil geçirmelerini diledi.

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