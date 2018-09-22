Tahliye üstüne tahliye

Tahliyeler Erdoğan'ın ziyareti öncesi, Damat Berat Albayrak'ın Berlin'de bulunduğu esnada gerçekleşti. Adalet Bakanı, yargının bağımsız olduğunu iddia etti.

Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesinde, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'ndan sonra bir Alman vatandaşı tahliye edildi.

Almanya, Türkiye'de tutuklu bulunan milletvekilleri ve Alman vatandaşları ile ilgili sürekli olarak tahliye çağrısında bulunuyordu. Tahliyeler Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın Berlin'de bulunduğu esnada gerçekleşti.

Türkiye Adalet Bakanı ise yargının bağımsız olduğunu iddia etti.

Öte yandan tahliyenin ardından TBMM Başkanı Binali Yıldırım da Enis Berberoğlu'nun eşini aradı.

HDP'nin Hakkari Milletvekili Leyla Güven de Berberoğlu kararını emsal göstererek tahliye talebiyle başvuruda bulundu.