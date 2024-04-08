  • BIST 9728.89
  • Altın 2406.912
  • Dolar 32.1027
  • Euro 34.974
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGazze'de savaşın sayılarla altıncı ayı: 32 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Tahsin Ertuğruloğlu: Güney’de görev yapan büyükelçilerin tehditkar söylemlerini reddediyoruz

» »
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salina Grenet Catalano’nun "İki devletli çözüm, çözüm değildir" sözlerine tepki gösterdi. Ertuğruloğlu, "Güney’de görev yapan büyükelçilerin tehditkar söylemlerini reddediyoruz
Tahsin Ertuğruloğlu: Güney’de görev yapan büyükelçilerin tehditkar söylemlerini reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salina Grenet Catalano’nun verdiği bir röportaj sonrasında açıklama yaptı.

 

Salina Grenet Catalano röportajında, “İki devletli çözüm, çözüm değildir" ifadelerini kullanmıştı.

 

Ertuğruloğlu bunun üzerine, “Catalano’nun Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki “dayanışma” kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum yönetimine vermiş olduğu açık destek, Kıbrıs meselesinde adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılamamasının temel nedenidir” dedi.

 

Ayrıca Ertuğruloğlu, “Başta Fransız Büyükelçi olmak üzere Güney Kıbrıs Rum yönetiminde görev yapan büyükelçilerin, ülkemiz üzerinde baskı yaratmaya çalışan tehditkar söylemlerini reddediyor ve kendilerini yalnızca görev alanlarını ilgilendiren konularda yorum yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu’nun tam açıklaması şöyle:

 

“Güney Kıbrıs Rum yönetimine akredite Fransa Büyükelçisi Catalano, Kıbrıs meselesi ile ilgili basına verdiği demeçte yetkisini aşan ve halkımızın iradesine yönelik saygısızca ifadeler kullanmıştır.

 

Adaya ziyaret gerçekleştiren veya görev yapan herkes, bugün kendi kendini yöneten iki ayrı halk ve iki ayrı Devlet bulunduğunu gayet iyi bilmektedir. Catalano’nun Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki “dayanışma” kisvesi altında Güney Kıbrıs Rum yönetimine vermiş olduğu açık destek, Kıbrıs meselesinde adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılamamasının temel nedenidir.

 

Tarihe karışmış ve geçerliliğini yitirmiş Güvenlik Konseyi kararlarına yapılan atıflar, Ada’nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı ile hiçbir paylaşımda bulunmak istemeyen Rum tarafının uzlaşmaz tutumunu sürdürmesine ve Kıbrıs Türk halkının ilânihâye izolasyon ve ambargolar altında yaşamaya devam etmesine sebebiyet vermektedir. Daimi üye ülkelerden birisi tarafından söz konusu kararlara yapılan atıflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin güvenilirliğinin sorgulanmasının yeni bir nedeni ve örneği olmuştur.

Özellikle doğrudan ticaret aracılığı ile dünya ile buluşmasını engellenen Kıbrıs Türk halkının geleceğini Rum tarafının keyfine bırakan “ada içi ticaret” çağrısı ise, halkımıza yönelik büyük bir haksızlık ve saygısızlıktır.

 

Başta Fransız Büyükelçi olmak üzere Güney Kıbrıs Rum yönetiminde görev yapan büyükelçilerin, ülkemiz üzerinde baskı yaratmaya çalışan tehditkar söylemlerini reddediyor ve kendilerini yalnızca görev alanlarını ilgilendiren konularda yorum yapmaya davet ediyorum.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • En fazla yağış Geçitkale’de kaydedildi08 Nisan 2024 Pazartesi 15:42
  • Tartıştığı şahsı kalçasından yaraladı08 Nisan 2024 Pazartesi 15:41
  • Üstel: Türkiye yüzyılında KKTC’nin kalkınma hamlesi ile başlatılan üç dev proje…08 Nisan 2024 Pazartesi 10:56
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Bir anlaşma, özgürce ve her iki tarafın onayıyla yapılmalıdır08 Nisan 2024 Pazartesi 10:38
  • Alkollü araç kullanana 3 yıl hapis veya 413 Bin TL ceza geliyor08 Nisan 2024 Pazartesi 08:42
  • Nöbetçi Eczaneler 8 Nisan 2024 Pazartesi08 Nisan 2024 Pazartesi 08:00
  • Meteorolojiden “kuvvetli yağış” uyarısı!07 Nisan 2024 Pazar 20:27
  • Dinçyürek: Kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80’i önlenebilir07 Nisan 2024 Pazar 20:26
  • Hasipoğlu: Ülkemizin resmen tanınması yolunda çok önemli bir adım atıldı07 Nisan 2024 Pazar 17:54
  • GÜÇ-SEN'de yeni yönetim belirlendi07 Nisan 2024 Pazar 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti