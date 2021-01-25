TARTIŞILANA BAK

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Arif Alasya

KKTC’de neredeyse içinden çıkılamayacak o kadar çok sorun varken.

-         Ekonomi çöktü

-         Bulaş hızla yayılıyor

-         Kıbrıs sorununda çıkmaz sokağa giriliyor.

-         Hükümet ve partiler ne yapacağını şaşırmış

-         Dış müdahaleler ayağa düşmüş

-         Sendikalar çaresiz

-         Hükümet asgari ücreti belirlemekten aciz.

-         Kurumlar çatır çatır ediyor.

Bütün bunlara ve sayamadıklarıma rağmen provakatörler gündem saptırmaya devam ediyorlar.

Neymiş efendim Seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ofis, sekreter gibi önceki Cumhurbaşkanlarına tanınan ayrıcalıklar tanınıyormuş? Bu dönemde bu harcamalar yapılır mıymış?

Sanki da öncekilere yapılmamış. Bu zor dönemde de bütçe görüşmeleri sürecinde diğer Cumhurbaşkanları bu haklarından feragat etmişler, Siyasi partiler bu yılki ödeneklerinin en az yarısından feragat etmişler ve Akıncı bu hakkından vazgeçmemiş gibi algı yaratılıyor.

Bence Akıncı’nın bu hakkını kullanmasından daha doğal olan bir şey yok.

Ancak benim kendi düşünceme göre reddetmesi ve topluma Cumhurbaşkanı olduğu dönemde veremediği mesajları vermesi gerektiğidir.

-         Akıncı adada çözüm için elinden gelenin fazlasını yapmış ancak çözümü engelleyen nelerin olduğunu açıklamamıştır

-         Türkiye’nin onu aforoz edercesine karalamasının nedenlerini açıklamamıştır.

Müdahale ile kaybettirilen Cumhurbaşkanlığı nedeni ile Bu hakkı olan bu ayrıcalığın tümden kaldırılmasını teklif etmelidir.

Önceden bu hakkı kazananların hiçbir katkı yapmadığı ortadadır.

Akıncı’nın hizmet için böyle ayrıcalığa ihtiyacı olmadığını düşünmekteyim. Bunu da yapacak misyona sahiptir. Diğer eski Cumhurbaşkanları bu ayrıcalıkları ile ne katkı ağladıklarını da topluma açıklasınlar.

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