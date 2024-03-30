Taşkent yolunda araçlar yüz yüze çarpıştı!

Taşkent yolunda bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik çarpışmasında bir kişi yaralandı.
İki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda meydana gelen kazaya ilişkin polisten henüz açıklama yapılmadı.
Polis olay yerinde.
Detaylar gelecek…
Taşkent yolunda bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik çarpışmasında bir kişi yaralandı.
İki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda meydana gelen kazaya ilişkin polisten henüz açıklama yapılmadı.
Polis olay yerinde.
Detaylar gelecek…
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