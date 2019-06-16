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Tatar: Alınan karar Rum yanlısı

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Başbakan Ersin Tatar, Güney Avrupa Ülkeleri Zirve Bildirisi’nde, Kıbrıs’a ilişkin olarak alınan kararın mantıksız, tamamen Rum yanlısı olduğuna işaret etti ve bunu yapanların, Kıbrıs’ta bir uzlaşma istemediklerinin net olduğunu vurguladı.
Tatar: Alınan karar Rum yanlısı

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Tatar, kimsenin tehditkar açıklamalarla Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni haklarını korumaktan vazgeçiremeyeceğini, bunu hayal edenlerin sonuç alamayacağını kaydetti.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Avrupa Birliği ülkeleri, bir kez daha Kıbrıs konusunda adil ve tarafsız olamayacaklarını, Kıbrıs Türk halkının ne güvenliği, ne de haklarının korunması için kendilerine güvenmemesi gerektiğini aldıkları kararla ortaya koydular.

Rum tarafını; 1963 yılı Aralık ayından bu yana Kıbrıs Türk halkının haklarını silaha, katliamlara başvurarak gasp etmesine, tüm anlaşma fırsatlarını reddetmesine rağmen tam üye yapan Avrupa Birliği, haklarımızı Rumlara bırakmamız için kararlar almakla bir yere varamaz.

Uluslararası Hukuk’a rağmen Türkiye’yi tehdit etmeye kalkışanlar, bilsinler ki; Rum yanlısı bir tutum ortaya koymakla Kıbrıs’ta adil, kalıcı, yaşayabilir, gerçeklere dayalı bir uzlaşma sağlanmasına katkı yapmaları mümkün değildir.

Kıbrıs’ta Rum halkı gibi bir de Türk halkı vardır. Rumlar ne kadar hak sahibi ise bizler de o kadar hak sahibiyiz.

Rum tarafının Doğu Akdeniz’de hak iddia etmesi ne kadar doğru ise bizim hak iddia etmemiz de en az onlarınki kadar doğaldır.

Bu gerçeği idrak edip, Rumları buna göre doğru yola sokamayanlar, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına zerre kadar katkı yapamazlar.

AB ülkeleri; Kıbrıs’ta eğer hakikaten bir anlaşma istiyorlarsa, var olan gerçekleri göz ardı etmeyecekler, bizim hak, hukuk ve görüşlerimizi yok saymayacaklar.”

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