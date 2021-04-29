Tatar, Cenevre'de siyasi partileri bilgilendirdi

Siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesi tamamlandı.
Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında basına açıklama yapılmadı.
Siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmesi tamamlandı.
Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrasında basına açıklama yapılmadı.
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